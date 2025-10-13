Άρης: Στις προπονήσεις ο 17χρονος Σενεγαλέζος Ματάρ Τιάμ με την προοπτική υπογραφής συμβολαίου
Μετά τους Κλέιτον Ντιαντί, Μαμαντού Νινγκ, ο Άρης είχε προαναγγείλει την απόκτηση ακόμη δύο νεαρών ποδοσφαιριστών από τη Σενεγάλη έχοντας στρέψει από καιρό την προσοχή του στη συγκεκριμένη αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και προπονείται με την ομάδα ο 17χρονος Ματάρ Τιάμ ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος, προέρχεται από την ακαδημία ποδοσφαίρου στη χώρα του JFA, και αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας.
Το πλάνο για τον υψηλόσωμο στόπερ περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στις προπονήσεις με την προοπτική υπογραφής μετά την ενηλικίωσή του, τον ερχόμενο Απρίλιο.
