Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (13/10) στο Gazzetta
Η νίκη του Ολυμπιακού στο μπασκετικό ντέρμπι με τον ΠΑΟ καθώς και η ήττα της Εθνικής από τη Δανία, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Κόκκινο το πρώτο!» μπασκετικό ντέρμπι της σεζόν.
Livesport: «Δάγκωσε και θριάμβευσε» ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟ, «Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική.
Φως των σπορ: «Στα κόκκινα η ματσάρα» του ΣΕΦ, «Ήττα καρμπόν και... τέλος» για την Ελλάδα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ηδονή χωρίς τέλος!» για τον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Αγωνία!» στην ΑΕΚ για Γιόβιτς.
