Η νίκη του Ολυμπιακού στο μπασκετικό ντέρμπι με τον ΠΑΟ καθώς και η ήττα της Εθνικής από τη Δανία, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Κόκκινο το πρώτο!» μπασκετικό ντέρμπι της σεζόν.

Livesport: «Δάγκωσε και θριάμβευσε» ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟ, «Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική.

Φως των σπορ: «Στα κόκκινα η ματσάρα» του ΣΕΦ, «Ήττα καρμπόν και... τέλος» για την Ελλάδα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ηδονή χωρίς τέλος!» για τον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Αγωνία!» στην ΑΕΚ για Γιόβιτς.