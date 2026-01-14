Ατζέντης Βάργκα: «Στην Αθήνα τον αντιμετωπίζουν ως τον σταρ της ομάδας, ένιωθε καλά στο γήπεδο»

Ο εκπρόσωπος του Μπαρνάμπας Βάργκα μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για το ντεμπούτο του παίκτη του στην ΑΕΚ και την προσαρμογή του στην ομάδα.

Ο μάνατζερ του Μπαρνάμπας Βάργκα, Πέτερ Παούνοχ μίλησε στο ουγγρικό μέσο «nemzeti sport» μετά το ντεμπούτο που έκανε ο ποδοσφαιριστής του με την φανέλα της ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» την Κυριακή (11/01).

Εκείνος εξήγησε πως δεν περίμενε ο 31χρονος Ούγγρος να παίξει τόσα λεπτά στο πρώτο του ματς, αφού έκανε προπονήσεις με τη νέα του ομάδα μόλις από την Τετάρτη και ήταν λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του, αφού στην Ουγγαρία έχει μεγαλύτερη χειμερινή διακοπή.

Επισήμανε πως εκείνος ένιωσε καλά στο γήπεδο παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τόνισε πως περιμένει τα πράγματα γίνει όλο και καλύτερα για τον πελάτη του όσο περνάει ο καιρός και δουλεύει με τους νέους του συμπαίκτες.

Τέλος, είπε πως δεν θεωρεί πως θα έχει κάποιο πρόβλημα με την ενσωμάτωσή του, αλλά και ότι τον αντιμετωπίζουν σαν τον σταρ της ομάδας στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ατζέντης του για τον Βάργκα

«Παρακολούθησα τον αγώνα και μίλησα με τον Μπάρνι τη Δευτέρα το πρωί». «Είπε ότι ένιωθε καλά στο γήπεδο, αν και δεν ήταν εύκολο να παίξει, καθώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες, έκανε πολύ κρύο και φυσούσε ένας θυελλώδης άνεμος. Μπορούσαμε να δούμε ότι πέρασε μόλις μισή ώρα στο γήπεδο δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς στην επιθετική γραμμή, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι προπονήθηκε με τη νέα του ομάδα για πρώτη φορά την Τετάρτη, παραδέχομαι ότι περίμενα λιγότερα λεπτά συμμετοχής από αυτό, αλλά λόγω της εξέλιξης του αγώνα, χρειάστηκε νωρίτερα. Όπως είπε ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλά, αν και με λίγη τύχη στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον αγώνα.



Ο Μπάρνι είχε κάποιες καλές κινήσεις, αλλά ελπίζουμε ότι θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο και οι συμπαίκτες του θα τον βρίσκουν μπροστά στην εστία πιο ομαλά από αγώνα σε αγώνα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες έχουν μικρότερη χειμερινή διακοπή από εδώ, ο Μπάρνι είναι εκτός από τις 20 Δεκεμβρίου. Ήταν σε άδεια και ξεκίνησε δουλειά την περασμένη Τετάρτη. Έτσι, είναι ακόμα λίγο πίσω, αλλά θα επιστρέψει γρήγορα στην κανονικότητα. Δεν έχει και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ενσωμάτωσης, η φύση και η προσωπικότητά του είναι τέτοιες που τον δέχτηκαν από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή τον αντιμετωπίζουν στην Αθήνα ως τον σταρ της ομάδας».