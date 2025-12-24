Οι αγωνιστικές ανάγκες έχουν σημειωθεί από τον Μανόλο Χιμένεθ και οι μεταγραφικές προτεραιότητες στον Άρη ορίζονται βάσει και του πλάνου επιστροφής των παικτών.

Το κεφάλαιο «αγωνιστικές ανάγκες» έχει… εξαντληθεί από τον Μανόλο Χιμένεθ υπό την έννοια ότι ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε πολλάκις σε αυτές παράλληλα της σημείωσης περί παράδοσης των δικών του εισηγήσεων στις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Πλέον, το πακέτο των ευθυνών ανήκει στους Ρούμπεν Ρέγες και Θόδωρο Καρυπίδη οι οποίοι γνωρίζουν ότι το βαρύ πρόγραμμα του Γενάρη παράλληλα της ανάγκης ανταπόκρισης στους αγωνιστικούς στόχους προϋποθέτει ταχύτητα αλλά και ευστοχία κινήσεων. Ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις όπου οι «κίτρινοι» υστερούν σε επιλογές και υποχρεωτικά πηγαίνουν σε τακτικές αλχημείες.

Το τελευταίο, ως ένα βαθμό, ορίζει και μεταγραφικές προτεραιότητες – αν αυτές μπορούν να μπουν στη διάρκεια μιας μεταγραφικής περιόδου – βάσει και του πλάνου επιστροφής των παικτών. Αυτό έχει τη σημασία του καθώς στον άξονα της μεσαίας γραμμής – με την επανέναρξη των προπονήσεων – θα είναι διαθέσιμοι οι Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν. Παρόντων και των υπολοίπων, θεωρητικά, δεν υπάρχει ανάγκη άμεσης κίνησης αν και ο πρώτος γύρος της Stoiximan Superleague έδειξε ξεκάθαρα την απουσία δημιουργικού παίκτη.

Στα αμυντικά άκρα, ο Νοά Φαντιγκά θα βρεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, δεν ισχύει το ίδιο για τον Χαμζά Μεντίλ ο οποίος δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν τα τέλη του Γενάρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται σ’ αυτό το διάστημα και η απουσία του προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το αριστερό άκρο της άμυνας. Παραμένοντας στην άμυνα, κανείς δεν είναι βέβαιος για τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ. Η κατάσταση του πρώτου θα επαναξιολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, έχοντας αποφύγει το χειρουργείο, και αναλόγως θα εκτιμηθεί η ημερομηνία επιστροφής του. Ο Νοά Σούντμπεργκ, λογικά, θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι του 2026, απέναντι στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Τα περισσότερα ερωτηματικά αφορούν την επιθετική γραμμή. Ο Τίνο Καντεβέρε θα είναι στις προπονήσεις της ερχόμενης εβδομάδας αλλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς διαχειρίζεται μυϊκούς τραυματισμούς. Για τον δε Τάσο Δώνη, δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρη άποψη για την επιστροφή του. Στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη είχε σημειωθεί ότι θα ήταν έτοιμος για να μπει στις προπονήσεις στα μέσα του ίδιου μήνα. Εν τέλει, κανείς δεν είναι σίγουρος για τη διαθεσιμότητα του έμπειρου επιθετικού. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα προβλέπεται να επιστρέψει στις αρχές του Φλεβάρη, συνεπώς, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το προσεχές διάστημα.

Το παραπάνω πλάνο επιστροφών ξεκάθαρα βάζει σε προτεραιότητα το ζήτημα του αριστερού winger αλλά και του φορ καθώς πρόκειται για δύο θέσεις στις οποίες δεν υπάρχουν επιλογές. Για παράδειγμα, ο Λορέν Μορόν είναι ο μοναδικός διαθέσιμος στην κορυφή της επίθεσης και το συγκεκριμένο γεγονός έχει οδηγήσει τον Μανόλο Χιμένεθ στην τακτική προστασίας του αθλητή καθώς δεν έχει άλλη λύση. Προφανώς οι σκέψεις του Ισπανού θα αλλάξουν, εφόσον προστεθεί (τουλάχιστον) μία επιλογή…