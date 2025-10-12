Η μάχη της Εθνικής στη Δανία αλλά και το ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ελλαδάρα μπορείς!» για τη μάχη στη Δανία.

Livesport: «Τελευταία ζαριά» απόψε για την Εθνική, «Το πρώτο αίμα» με ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ.

Φως των σπορ: «Τελική ευκαιρία» για την Ελλάδα το βράδυ, «Μήνυμα κυριαρχίας» θέλει να στείλει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σεβασμός στον Τζολάκη» και «Βάλτε τον στα καλάθια!» όσον αφορά το ντέρμπι με ΠΑΟ.

Ώρα των σπορ: «Η ΑΕΚΑΡα είτε με Γιόβιτς είτε με Βιολάρη, πάλι ρόμπα θα σας κάνει!»