Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (12/10) στο Gazzetta
Sportday: «Ελλαδάρα μπορείς!» για τη μάχη στη Δανία.
Livesport: «Τελευταία ζαριά» απόψε για την Εθνική, «Το πρώτο αίμα» με ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ.
Φως των σπορ: «Τελική ευκαιρία» για την Ελλάδα το βράδυ, «Μήνυμα κυριαρχίας» θέλει να στείλει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σεβασμός στον Τζολάκη» και «Βάλτε τον στα καλάθια!» όσον αφορά το ντέρμπι με ΠΑΟ.
Ώρα των σπορ: «Η ΑΕΚΑΡα είτε με Γιόβιτς είτε με Βιολάρη, πάλι ρόμπα θα σας κάνει!»
