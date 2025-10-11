Ο Γιώργος Τσακίρης αναγνωρίζει το σωστό της απόφασης για οικονομική αναβάθμιση του συμβολαίου του διεθνούς Αγκολέζου φορ και γράφει για το δίδυμο της Κηφισιάς...

Μπορεί την καθημερινότητα του ρεπορτάζ όλη την εβδομάδα που τρέχει να μονοπώλησε το ενδιαφέρον ομάδων για τον (κατά κύριο λόγο) Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη, ωστόσο το καλό μας το κρατούσε η ΑΕΚ για χθες Παρασκευή, με την περίπτωση του Ζίνι και την επέκταση του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο, έως το 2029. Πιο σωστά με την απόφαση της διοίκησης να αναβαθμίσει οικονομικά τη συνεργασία της με τον διεθνή Αγκολέζο επιθετικό: διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι εμπιστεύεσαι και πιστεύεις έναν ποδοσφαιριστή τουλάχιστον στον ίδιο, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον ο οποίος κερδίζει λίγα χρήματα συγκριτικά με τους υπόλοιπους στα αποδυτήρια, μιας και στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκε έως χθες ο Ζίνι. Με αυτό το τρόπο η Ένωση δείχνει εμπράκτως (και στέλνει το μήνυμα σε αρκετούς εντός και εκτός ομάδας) ότι αναγνωρίζει και στηρίζει εκείνους τους οποίους δουλεύουν σωστά, προσφέρουν και δικαιολογημένα πιστεύει και επενδύει το club.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα λοιπόν, η απόφαση και κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου, ήταν στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση με τα κατάλληλα μηνύματα προς όλους μιας και είμαστε σε μια εποχή που η ΑΕΚ (και όχι μόνο) ενδιαφέρεται για ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα και αναγνωρίζουν την κίνηση της Ένωσης και του ιδιοκτήτη της. Διαπιστώνουν ότι συμπεριφέρεται δίκαια και σε ένα παιδί που είχε συμβόλαιο ενεργό με τον Δικέφαλο, εννοώ δεν φτάσαμε ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση αυτού, αλλά επειδή του απέφερε 100.000 ευρώ ετησίως επέλεξε σωστά να προχωρήσει σε νέο και καλύτερο μέσω του οποίου του έκανε τριπλασιασμό αποδοχών: και επέκταση μόλις για έναν χρόνο στη διάρκεια του συμβολαίου του μιας και ο 23χρονος ασος είχε deal έως το 2028 και απλά αυτό επεκτάθηκε έως το 2029. Είναι ακριβώς αυτό που συνηθίζουμε να λέμε: ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, όπως ακριβώς συνέβη με τον Μουκουντί μέρες νωρίτερα...

Η ΑΕΚ σαν ομάδα, ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος ως ιδιοκτήτης, ο Μάρκο Νίκολιτς μέσα από τη δουλειά και τις δηλώσεις του, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, όλοι τους πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Ζίνι και το δείχνουν εμπράκτως. Σε μία εποχή επαναλαμβάνω στην οποία ο Αγκολέζος άσος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει λογικά (μακάρι και νωρίτερα) τον Νοέμβριο σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και αν μη τι άλλο με αυτόν τον τρόπο του φτιάχνεις σίγουρα τη διάθεση. Κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο στην ποδοσφαιρική πιάτσα, στους παίκτες που σε ενδιαφέρουν και απασχολούν την επικαιρότητα, όπως για παράδειγμα ο Τεττέη και ο Παντελίδης, δύο περιπτώσεις παιδιών τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα βασικά θέματα των ΜΜΕ (κάτι που οι ίδιοι πέτυχαν) ως μεταγραφικοί στόχοι της Ένωσης. Όπως και η διαχείριση του Κάλενς με το πρόβλημα υγείας του και την άριστη συμπεριφορά όλων στον Δικέφαλο κι ας είναι ανενεργός κοντά δυο χρόνια ο διεθνής στόπερ από το Περού.

Κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ειδικά σε παιδιά όπως ο Τεττέη που έχει μάθει σε μια ιδιαίτερη μεταχείριση και διαχείριση από τον Πρίτσα στην Κηφισιά (όπου αν δεν ήταν αυτός ο 24χρονος επιθετικός από την Κυψέλη πολύ πιθανό να μην κατάφερνε ποτέ να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα). Τέτοιες λεπτομέρειες που διακρίνει στην ΑΕΚ και στο τρόπο λειτουργίας του club και του ιδιοκτήτη του, σίγουρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη σκέψη του ποδοσφαιριστή για το αν αποφασίσει να συνεχίσει Ελλάδα, ποια ομάδα εντός συνόρων θα κέρδιζε την εμπιστοσύνη του. Παίζουν ρόλο γράφω, προσέξτε μη το μεταφράσετε διαφορετικά, δεν γράφω τον οδήγησαν στην επιλογή της Ένωσης. Αλλά και για τον Παύλο Παντελίδη ισχύει το ίδιο αν και στην περίπτωσή του παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο αν θα έχει περισσότερες ευκαιρίες στην Ελλάδα από ότι σε μια ομάδα του εξωτερικού (συν της εμπειρίας αυτής που παίζει να επιθυμεί να τη ζήσει).

Πολλοί με ρωτάτε ξανά και ξανά γιατί αναφέρομαι συνέχεια και στην περίπτωση του Παντελίδη, πλην του Τεττέη, αλλά όχι και σε άλλες Ελλήνων που ξεχωρίζουν έως τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είναι τόσο απλό: το ρεπορτάζ μας αναφέρει (και το αποκαλύψαμε στους Galacticos την Δευτέρα) ότι η ΑΕΚ έχει στη λίστα της και τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, είτε για άμεσα, είτε για το καλοκαίρι, είτε για... όποτε από τις δύο αυτές μεταγραφικές περιόδους. Μάλιστα οι ανθρώποι της Ένωσης και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος το χειρίζεται πολύ σωστά και δίχως φανφάρες στις επαφές του με όσους και όταν πρέπει. Τόσο για τον Ανδρέα Τεττέη, όσο και για τον Παύλο Παντελίδη: ο τελευταίος έχω πει (στην ίδια εκπομπή στο YouTube του Gazzetta) ότι ίσως είναι και πιο άμεση ανάγκη για τον Δικέφαλο αγωνιστικά με δεδομένο πως δύναται να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, στα φτερά αυτής αριστερά και δεξιά, όπου η ΑΕΚ έχει να αξιοποιεί μόνο τους Κουτέσα και Ελίασον (παίζουν απλά όταν και αν οι Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά αν και τον Μαυριτανό θέλει να τον αξιοποιεί περισσότερο ως δεύτερο φορ ο Νίκολιτς). Κάτι που θα σημειώσω ότι είναι καλό για τον 24χρονο Έλληνα άσο μιας και σίγουρα θα θέλει να γνωρίζει ότι θα έχει τις ευκαιρίες του στη διάρκεια της σεζόν...

*Ενδιαφέρουσα η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου και σωστή σχετικά με το "φαινόμενο βίας" και τι βαφτίζεται ως τέτοιο (αλλά και ποίοι ήταν εκείνοι που πίεσαν για να αναδειχθεί ως τέτοιο ενας πανηγυρισμός γκολ στο 92' που σφράγιζε ανατροπάρα)!