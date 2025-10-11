Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον φετινό Ολυμπιακό, κάνοντας μία πρώτη σύγκριση με τον περσινό.

Καμιά φορά τα απλά δεδομένα και όχι οι αναλύσεις επί αναλύσεων, λένε τα πράγματα ξεκάθαρα και δείχνουν την πραγματικότητα.

Πώς πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι το πρωτάθλημα; Κατά κύριο λόγο γιατί έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα στα ντέρμπι: Σε 12 τέτοια παιχνίδια κέρδισε τέσσερις φορές την ΑΕΚ και τρεις τον ΠΑΟΚ, ενώ είχε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες με τον Παναθηναϊκό! Δηλαδή, είχε μόλις μία ήττα, στην Τούμπα, κι αυτή όταν ήδη ήταν πρωταθλητής. Χάρη σε αυτά τα φοβερά αποτελέσματα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχτισε μία τεράστια διαφορά στα πλέϊ οφς, φτάνοντας στο +16 από τον Παναθηναϊκό, στο +17 από τον ΠΑΟΚ και στο +23 από την ΑΕΚ!!!

Για να αντιληφθούμε την σημασία των ντέρμπι: στην προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την δεύτερη στη βαθμολογία ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και της ξέφυγε πέντε πόντους. Εάν είχε νικήσει η ΑΕΚ, που έχασε με το γκολ του Τσικίνιο στο 90’, θα είχε περάσει η ίδια στην πρώτη θέση, με ένα πόντο διαφορά. Νομίζω ότι και μόνο αυτό το παράδειγμα τα λέει όλα.

Τώρα, πώς είναι αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός τρίτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, χάνοντας την πρωτιά μετά από 11 ολόκληρους μήνες, από τις 10 Νοεμβρίου του 2024; Μα με τον ίδιο τρόπο! Από τα ντέρμπι! Από τη συγκομιδή μόλις ενός βαθμού από τα δύο πρώτα του τέτοια παιχνίδια, εκτός έδρας και τα δύο, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (1-1) και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-2).

Ο βαθμολογικός πίνακας αυτή την στιγμή είναι ΑΕΚ 16, ΠΑΟΚ 14, Ολυμπιακός 13. Εάν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τις νίκες στα δύο ντέρμπι, τώρα η βαθμολογία θα ήταν Ολυμπιακός 18, ΑΕΚ 16, ΠΑΟΚ 11…Ακόμη και μία νίκη και μία ισοπαλία να είχε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, η βαθμολογία θα ήταν Ολυμπιακός 16, ΑΕΚ 16, ΠΑΟΚ 12 η, 11…

Μπορεί, βεβαίως, κάποιος να πει ότι με τα «αν» δεν κάνουμε δουλειά. Ισχύει. Μόνο που ο Ολυμπιακός, καθαρά αντικειμενικά κι όχι υποκειμενικά, θα μπορούσε και δη αρκετά εύκολα να είχε δύο νίκες η, έστω μία νίκη και μία ισοπαλία στη Λεωφόρο και στην Τούμπα. Να σας υπενθυμίσω…

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 48’ με την πρώτη και τελευταία καθαρή ευκαιρία του στο ντέρμπι, ενώ ο Ολυμπιακός μετά το εις βάρος του 0-1 είχε πέντε ευκαιρίες με τον Ελ Κααμπί (!), τη μία καλύτερη από την άλλη, αλλά αξιώθηκε να σκοράρει μόλις στο 92ο λεπτό, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στην Τούμπα ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 22’, στην δεύτερη σημαντική ευκαιρία του για γκολ (πρώτη του Ελ Κααμπί), έχασε σπουδαία ευκαιρία για 2-0 στο 50’ και ακόμη κι όταν ισοφαρίστηκε στο 63’ είχε κι άλλη ευκαιρία να ξαναπάρει το προβάδισμα στο σκορ στο 72’, ξανά με τον Ελ Κααμπί. Στο 75’ έφαγε δεύτερο γκολ και κατέρρευσε. Στο τέλος μπορούσε να φάει κι άλλα δύο!

Αυτή είναι η σωστή καταγραφή της πραγματικότητας. Βάσει εικόνας κι ευκαιριών, ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει και τα δύο ντέρμπι. Έστω να έχει νίκη-ισοπαλία. Το μίνιμουμ; Δύο ισοπαλίες! Ακόμη κι έτσι, η βαθμολογία τώρα θα ήταν ΑΕΚ 16, Ολυμπιακός 14, ΠΑΟΚ 12…

Δεν ξέρω πόσα γκολ ακόμη θα χάσει στα υπόλοιπα ντέρμπι ο Ελ Κααμπί, όμως λογικά θα σπάσει η γκίνια του! Αλλά όπως κι αν έχει ο Ολυμπιακός θα πρέπει να γίνει πιο focus σε αυτά τα παιχνίδια. Πιο κυνικός, πιο αποτελεσματικός και χωρίς τα λάθη τύπου Ρέτσου στη Λεωφόρου και Μπιανκόν στην Τούμπα, αλλά και τα γλιστρήματα τύπου Ορτέγκα με τον ΠΑΟΚ.

Εκεί, στα ντέρμπι, θα κριθεί πάλι ο τίτλος…

Άσχετο: Μου έκανε εντύπωση από το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β με την Καλαμάτα η πολύ φτωχή παρουσία τόσο του Πνευμονίδη, όσο και του Λιατσικούρα-με τη λέξη «φτωχή» να τους κολακεύει. Αντίθετα, το τρίτο παιδί από την πρώτη ομάδα που παίζει στη Β ομάδα, ο γκολκίπερ Μπότης, ήταν σαφώς καλύτερος. Με τρεις καλές επεμβάσεις (η μία διπλή) και κάμποσες άλλες ακόμη πιο εύκολες. Το μεγάλο του λάθος ήταν σε μία έξοδο, στην οποία ενώ βγήκε σωστά, έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ίσως η πιο απογοητευτική εικόνα από τον Ολυμπιακό Β ήταν του επιθετικού Γιουσούφ, που έδειχνε να μην ξέρει πού πατάει. Ελάχιστα καλύτερος ήταν ο Άγγλος Σίλκοτ Ντάμπερι, για τον οποίο μου λένε ότι κάτι δείχνει στις προπονήσεις, αλλά τίποτα στα παιχνίδια. Μπροστά τους, κάπως φάνηκαν να κουνιούνται ο Κεϊτά με τον Μπιλάλ.

Κάποιες καλές κινήσεις είχε ο δεξιός μπακ χαφ Κουτσογούλας, ωστόσο να επαναλάβω ότι ο μοναδικός που μου έδειξε «κάτι» και μου έβγαλε μία ελπίδα είναι ο 19χρονος Τουφάκης, το 8άρι της ομάδας-που μάλιστα αποβλήθηκε στο 47΄! Αυτός είχε έξυπνες πάσες, καλές ενέργειες, ντρίμπλες. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και καλύτερα, χωρίς…κόκκινες. Και μακάρι να ανέβουν τα άλλα παιδιά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃