Η ήττα της Εθνικής Ελλάδος με 3-1 από τη Σκωτία ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Εφιάλτης» για την Εθνική στη Σκωτία και ήττα με 3-1.

Livesport: «Μέγας είσαι, Κέντρικ!» για το διπλό του ΠΑΟ στην Μπασκόνια και «Να τρελαίνεσαι» με την Εθνική

Φως των σπορ: «Ήμαρτον» ήττα στη Γλασκώβη για να... τραβάς τα μαλλιά σου.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τι θέλει ο Μέντι από τους 7» που απέκτησε ο Ολυμπιακός.

Ώρα των σπορ: «Ανοιχτά ραντάρ για νέους... Καλοσκάμηδες» στην ΑΕΚ.