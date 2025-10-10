Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (10/10) στο Gazzetta
Η ήττα της Εθνικής Ελλάδος με 3-1 από τη Σκωτία ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Εφιάλτης» για την Εθνική στη Σκωτία και ήττα με 3-1.
Livesport: «Μέγας είσαι, Κέντρικ!» για το διπλό του ΠΑΟ στην Μπασκόνια και «Να τρελαίνεσαι» με την Εθνική
Φως των σπορ: «Ήμαρτον» ήττα στη Γλασκώβη για να... τραβάς τα μαλλιά σου.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Τι θέλει ο Μέντι από τους 7» που απέκτησε ο Ολυμπιακός.
Ώρα των σπορ: «Ανοιχτά ραντάρ για νέους... Καλοσκάμηδες» στην ΑΕΚ.
