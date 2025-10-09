Ολυμπιακός: Ο προπονητής, ο κορμός, η εμπιστοσύνη…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta «λίγα λόγια και καλά» για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ.

Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο Ολυμπιακός, του Μεντιλίμπαρ, μας έχει καλομάθει.

Έτσι, ο πήχης είναι πάντα ψηλά. Όπως είναι ψηλά και ο βαθμός της γκρίνιας όταν κάποιες στιγμές μίας σεζόν δεν έρχονται τα καλά αποτελέσματα. Και τώρα είναι μία τέτοια στιγμή της σεζόν, με τον Ολυμπιακό στην 3η θέση της βαθμολογίας, με απώλεια της πρώτης θέσης στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 11 συνεχόμενους μήνες στην κορυφή. Αλλά και με συγκομιδή ενός βαθμού στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Τσάμπιονς Λιγκ.

Για Ολυμπιακό αυτό το status στο πρωτάθλημα και στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν ικανοποιεί, οπότε δεν είναι παράλογο να υπάρχει και κριτική και μουρμούρα. Ίσως λίγο παραπάνω απ΄ ότι του αντιστοιχεί, θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει, αν και αυτά τα πράγματα είναι υποκειμενικά.

Όπως και να έχει, πρόκειται για μία ομάδα, ένα προπονητή και ένα κορμό παικτών, που έχει δώσει στον Ολυμπιακό μέσα σε μιάμιση σεζόν ένα ευρωπαϊκό (Κόνφερενς Λιγκ) τρόπαιο και ένα νταμπλ, που θα το έλεγα ως ένα από τα πιο πειστικά νταμπλ στην σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, με τους πάντες να παραδέχονται την ανωτερότητα του. Ακόμη δε και σε επίπεδο Γιουρόπα Λιγκ, αυτός ο προπονητής κι αυτός ο κορμός, είχαν πέρυσι μία έξοχη παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης, παίρνοντας θέση στην προνομιούχο πρώτη 8άδα-παρεμπιπτόντως, ας περιμένουμε να δούμε πού θα τερματίσουν στη League Phase του φετινού Γιουρόπα Λιγκ ο Παναθηναϊκός κι ο ΠΑΟΚ.

Όλη η ομάδα, κι ακόμη περισσότερο αυτό το γκρουπ, με τον Μεντιλίμπαρ και τους «8» του κορμού, που είναι δηλαδή και στις τρεις σεζόν μαζί, δηλαδή τους Τζολάκη, Ρόντινεϊ, Ρέτσο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί και Ζέλσον, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων στον Ολυμπιακό, σε επίπεδο κλαμπ και κόσμου. Πολύ απλά γιατί το δικαιούνται.

Ασφαλώς στο ποδόσφαιρο όλοι δίνουν εξετάσεις κάθε ημέρα, όμως αυτό το γκρουπ των οκτώ παικτών και του προπονητή έχει ήδη παράσημα και δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να μην προσθέσει κι άλλα. Με την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει.

Άσχετο: Εάν, πάντως, μία ομάδα έχει ανάγκη αυτή την στιγμή περισσότερο από κάθε άλλη τον Τετέϊ, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, παίζοντας με τον Τσάλοφ και τον Γιακουμάκη, τον οποίο «ανέστησε» ο Μπιανκόν την Κυριακή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αλλάζει χορτοτάπητα το Καραϊσκάκη, όπως περίπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Βγάζει τον καλοκαιρινό και βάζει τον χειμερινό, αφού έτσι πρέπει να γίνεται. Ήταν μία ευκαιρία αυτή η χρονική συγκυρία, καθώς ο Ολυμπιακός δίνει συνεχώς εκτός έδρας παιχνίδια!

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ διανύει, ας μην το ξεχνάμε κι αυτό, μία περίοδο εφτά αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων μόνο ο ένας είναι στο Καραϊσκάκη (το 3-2 με τον Λεβαδειακό) και οι υπόλοιποι έξι είναι εκτός έδρας! Ήδη έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, τον Αστέρα στην Τρίπολη, την Άρσεναλ στο Λονδίνο και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κι έχει να παίξει και στη Λάρισα με την ΑΕΛ και στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα.

Μου μοιάζει απίθανο στο υπόλοιπο της σεζόν να έχει ξανά τόσο βαρύ πρόγραμμα ο Ολυμπιακός, στον οποίο σίγουρα έχει ήδη «μετρήσει» το Τετάρτη Τσάμπιονς Λιγκ-Κυριακή ντέρμπι και φτου ξανά από την αρχή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍