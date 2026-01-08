Αποφασίζει για το αίτημα αναβολής ο Μεντιλίμπαρ: Αυτά είναι τα δύο υποψήφια παιχνίδια

Δημήτρης Τομαράς
Μεντιλίμπαρ

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ το αν θα ζητήσει αναβολή στη Stoiximan Superleague λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού.

Ιδιαίτερα φορτωμένο θα είναι το ερχόμενο διάστημα το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού τόσο λόγω των εγχώριων υποχρεώσεών του, αλλά και εξαιτίας των κρίσιμων αναμετρήσεων που έπονται στο Champions League.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει συζήτηση για το αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ασκήσει το δικαίωμα της αναβολής στη Stoiximan Super League. Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να αποφασίσει αύριο Παρασκευή (9/1) το αν θα προχωρήσει σε σχετικό αίτημα, δεδομένου ότι οι παίκτες του έχουν μπροστά τους δύο ματς πρωταθλήματος κι ένα Κυπέλλου μέχρι να αντιμετωπίσουν τη Λεβερκούζεν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Ισπανός να ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor στις 17/1 γιατί το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένο. Ο ίδιος δεν είναι υπερ των αναβολών, ωστόσο μένει να δούμε αν θα κρίνει ότι σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για τον αγώνα με τις Ασπιρίνες.

Ακόμα ένα σενάριο είναι το να ασκήσει το δικαίωμα αυτό στο ματς με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένο για την 1η Φλεβάρη. Η διακύμανση του προγράμματος των Ερυθρολεύκων είναι τέτοια που δεν αποκλείεται να ζητήσει ο κόουτς αναβολή για την Ένωση, την οποία θα αντιμετωπίσει λίγες ημέρες μετά τον Άγιαξ.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι δικαιούται να καταθέσει μόλις ένα αίτημα αναβολής, επομένως θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο αυτά παιχνίδια.

