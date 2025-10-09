Η εκτός έδρας αποστολή της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ένα... διπλό για αρχή!» ψάχνει απόψε η Ελλάδα απέναντι στη Σκωτία.

Livesport: «Διπλό ξανά για Μουντιάλ!» θέλει η Ελλάδα, «Τεττέτη, όπως Καλοσκάμης» για την ΑΕΚ, «Νέα τριετία» για Κοστίνια και Τσικίνιο στον Ολυμπιακό, «3 περιμένει ο Χρήστος Κόντης» στον ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «Μάχη επιβίωσης» της Εθνικής στη Γλασκώβη.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Το τανκ στις... ράγες!» επιστρέφει στη δράση ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ώρα των σπορ: «Φύλακας - Άγγελος» ο Στρακόσα για την ΑΕΚ.