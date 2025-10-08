Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ζήτημα του τεχνικού στον Παναθηναϊκό, τον τραυματισμό του Νιγηριανού άσου και τον Αργεντινό χαφ.

Σε σχέση με την διακοπή του Σεπτεμβρίου, αυτή του Οκτώβρη, βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε μία σχετική ηρεμία. Χωρίς αυτό, προφανώς, να σημαίνει πως έχει λύσει τα προβλήματά του, πως έχει πάρει σημαντικές αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον και πως ολόκληρος ο οργανισμός βρίσκεται στις σωστές ράγες.

Πάντοτε, όμως, μία νίκη πριν τα ματς της Εθνικής, προσφέρει ηρεμία που θα πρέπει να οδηγεί σε σωστές αποφάσεις και όχι σε εφησυχασμό.

Το Τριφύλλι πρέπει να δει πολλά πράγματα και να πάρει γενναίες πρωτοβουλίες αλλαγής, πράγματα για τα οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα. Στο καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο ο Χρήστος Κόντης θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να κάνει μαζεμένες προπονήσεις , όπου το αντικείμενό τους δεν θα έχει να κάνει με προετοιμασία παιχνιδιού.

Παρά την απουσία των διεθνών έχει αρκετούς παίκτες του βασικού κορμού για να δουλέψει σε πράγματα, καθώς υπάρχει η απαίτηση να παρουσιάσει έναν ακόμη καλύτερο Παναθηναϊκό στην επανέναρξη. Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Καλάμπρια, Πάλμερ, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς.

Έχει βελτιώσει πράγματα ο Έλληνας προπονητής, τούτο μπορεί να του πιστωθεί αλλά ακολουθούν τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα που κρίνουν πολλά και το μίνιμουμ είναι οι 10 πόντοι στα ματς με Άρη, Τρίπολη, Βόλο και ΠΑΟΚ. Φυσικά, υπάρχουν και δύο ματς... φωτιά με Φέγενορντ και Μάλμε για το Europa League μέχρι την επόμενη διακοπή.

Το θέμα του προπονητή

Ο Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχοντας επιβεβαιώσει πως ήταν ο ιδανικός για να αναλάβει τις τύχες του καραβιού μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία σε ντέρμπι και μια ήττα(σε ματς μαγική εικόνα) είναι ο απολογισμός, μα πέρα από τα αποτελέσματα η εικόνα της ομάδας και το κλίμα στο εσωτερικό αυτής, αποτελούν τα μεγαλύτερα παράσημά του.

Ο Έλληνας τεχνικός αποδείχθηκε ικανός... κασκαντέρ στη πρώτη σειρά αγώνων και δικαίως συνεχίζει. Μέχρι πότε; Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς, ούτε και να βάλει το χέρι του στη φωτιά.

Η ΠΑΕ επίσημα ανακοίνωσε συνεργασία με προπονητή όταν προσλήφθηκε. Οι λέξεις ''υπηρεσιακός'' υπήρχαν και υπάρχουν μόνο στον Τύπο. Το συμβόλαιό του είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Οπότε ο σύλλογος θεωρητικά το έχει κλείσει το ζήτημα εξαρχής. Από την άλλη αν υπήρχε απόφαση μέχρι το τέλος της σεζόν, το ωφέλιμο για όλους θα ήταν να επικοινωνηθεί. Δεν έχει συμβεί αυτό. Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, είχε συμφωνήσει μαζί του και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα συνέβαινε αν είχε λύσει το θέμα με την Εθνική Ουκρανίας.

Όπως, επίσης, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί αν το ζήτημα αυτό λυθεί για παράδειγμα μετά τα δύο ματς που έρχονται με Ισλανδία και Αζερμπαϊτζάν.

Ή αν το έχει ήδη λύσει ο Ρεμπρόφ ή αν το κλαμπ έχει στρέψει αλλού το βλέμμα του. Σε άλλες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε πως στο... παιχνίδι έχει μπει πλέον και ο σύμβουλος του προέδρου της ΠΑΕ, Φράνκο Μπαλντίνι. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση. Εκτός κι αν αυτή έχει ήδη παρθεί και δεν έχει διαρρεύσει. Σε τούτη την γωνιά δεν τα γνωρίζουμε όλα, αυτό είναι δεδομένο, οπότε πάντα είναι καλό να κρατάμε μια... πισινή σε ζητήματα που παραμένουν και είναι θολά.

Ο Ντέσερς δεν είναι Ρενάτο

Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ζήσει για τον επόμενο μήνα χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς. Η περίπτωση του οποίου δεν έχει καμία σχέση με τον Ρενάτο και είναι απίθανο το πως συνδέονται αυτές οι δύο περιπτώσεις. Στο θέμα του Πορτογάλου έχει παρθεί ρίσκο, έχει γίνει λάθος(που δεν ήρθε κι άλλος κεντρικός χαφ πρώτης γραμμής), ο σύλλογος έπαιξε στοίχημα.

Πείτε το όπως θέλετε και όπως και σας αρέσει. Αυτά έχουν καταγραφεί από τον Αύγουστο, όπως και η ανεξήγητη μη απόκτηση δεξιού μπακ, όταν ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για Μπουτά και Καλάμπρια. Σε σεζόν που στα ταμεία μπήκαν 40+ εκατομμύρια από πωλήσεις(Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Μαξίμοβιτς), είναι ποδοσφαιρικά ακατανόητο έστω και σε μία θέση, να υπάρχει συζήτηση για την ποσότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων επιλογών.

Ο Ντέσερς, λοιπόν, δεν ήταν κάποιος με χρόνια προβλήματα. Ούτε με ευπάθεια. Δεν προκύπτει. Το να αναφέρονται δύο τραυματισμοί σε διάστημα δέκα ετών που καμία σχέση δεν έχουν με το τωρινό πρόβλημα, είναι κωμικό. Ο Νιγηριανός έπεσε με τα... χίλια πάνω στον Ντραγκόφσκι, χτύπησε στην προπόνηση και αυτά είναι πράγματα που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ξαναπεί πως πέρα από τα μεγάλα της λάθη, αυτή η ομάδα πληρώνει και την... μούτζα που έχει πάνω από το κεφάλι της κάποιες φορές.

Σεζόν 19/20, 26 συμμετοχές. Σεζόν 20/21, 34 συμμετοχές. Σεζόν 21/22, 47 συμμετοχές. Σεζόν 22/23, 32 συμμετοχές. Σεζόν 23/24, 54 συμμετοχές! Για ποιο ρίσκο μιλάμε σε επίπεδο κατάστασης του ποδοσφαιριστή;

Και για να προλάβω τους πονηρούς. Τα παραπάνω δεν αναφέρονται για υπεράσπιση κανενός. Η πορεία τους έχει κρίνει αρνητικά, δεν θα κριθούν ξανά εδώ. Η αλήθεια, όμως, είναι άσχημο να βιάζεται και να χάνεται η μπάλα, σε ένα περιβάλλον που έχει συνηθίσει σε αυτό.

Η αξιοποίηση του Ταμπόρδα

Kλείνοντας, δύο λόγια για τον Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός δαπάνησε κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ το περασμένο καλοκαίρι, ποσό που δεν έχει δώσει τα τελευταία χρόνια για κεντρικό χαφ. Άρα, λοιπόν, υπάρχει η απαίτηση αυτός ο ποδοσφαιριστής να δώσει πράγματα, να γίνει σημαντικός, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να κάνει την διαφορά.

Από την άλλη είναι λογικό για τον Χρήστο Κόντη να στηριχθεί σε αυτούς που ήξερε. Καιγόταν ο τόπος για νίκες και αποτελέσματα. Ήταν λογικό. Καλώς ή καλώς για τον Αργεντινό χαφ δεν είχε πλήρη εικόνα. Οι προπονήσεις ήταν ελάχιστες. Στο διάστημα της διακοπής θα μπορέσει να τον δει καλύτερα στο Κορωπί, να τον καταλάβει ποδοσφαιρικά, να του βρει ρόλο στην ομάδα, να τον τσεκάρει και σε όσα έκανε στην Αργεντινή, όπου αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος μέσος στο πρωτάθλημα που πήρε η Πλατένσε.

Μόνο στο ματς με την Καλλιθέα τον έχουμε δει, όπου ήταν καλός. Tο πεντάλεπτο στην Ελβετία και το δεκαπεντάλεπτο στο ΟΑΚΑ με την Go Ahead δεν μπορούν να αποτελούν κριτήριο.

Από την στιγμή, όμως, που ο Έλληνας κόουτς έχει αξιοποιήσει το 90% του ρόστερ, δεν γίνεται να μην βρει τρόπο να πάρει πράγματα και από τον 24χρονο Αργεντινό χαφ.