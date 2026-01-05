Ατρόμητος: Χωρίς προβλήματα ενόψει ΠΑΟΚ
Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Τρίτη (6/1) τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τη νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με τους Περιστεριώτες να μην έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Μοναδική απουσία για τον Ατρόμητο αυτή του Ματουσαμί, ο οποίος έχει υποχρεώσεις στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Η αποστολή: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.
