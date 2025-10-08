Ολυμπιακός: Θα την βρει τη ρέντα του αυτός. Δεν μπορεί να έχει πάλι ένα γκολ σε 15 τελικές στα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzzetta για τις ισορροπίες που ψάχνει να βρει ο Ολυμπιακός.

Είναι ένα γεγονός που λογικά δεν περνάει απαρατήρητο, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη στα τέσσερα πιο μεγάλα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν.

Οι δύο ισοπαλίες (μέσα με Πάφο και έξω με ΠΑΟ) στα δύο πρώτα του πολύ σημαντικά ματς και οι δύο ήττες (έξω με Άρσεναλ και έξω με ΠΑΟΚ) στα δύο τελευταία του πολύ σημαντικά ματς, δεν είναι ο καλύτερος απολογισμός, έστω με τη συνθήκη ότι τα τρία από τα τέσσερα ήταν εκτός έδρας.

Ένα 1-1 στη Λεωφόρο και ένα 0-2 στο Έμιρεϊτς δεν είναι τραγικά αποτελέσματα. Δεν σου αρέσουν, αλλά μάλλον τα λες μέσα στο πρόγραμμα. Κάπως έτσι, σίγουρα αυτά που πειράζουν και ενοχλούν περισσότερο είναι το 0-0 με την Πάφο στο Καραϊσκάκη και το 1-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Διότι το πρώτο ήταν με τον Ολυμπιακό να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 25ο λεπτό και το δεύτερο ήταν με τον Ολυμπιακό να παίζει προηγούμενος στο σκορ από το 22ο λεπτό. Με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να μην μπορεί να εκμεταλλευθεί ούτε στη μία, ούτε στην άλλη το πλεονέκτημα που είχε πάρει μέσα στο παιχνίδι.

Είναι φανερό ότι οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν ακόμη να βρουν τις ισορροπίες τους.

Στα τρία πρώτα ματς δεν ξεκινούσαν καθόλου καλά, δεν σκόραραν και δέχθηκαν κι ένα γκολ.

Στη Λεωφόρο και στο Έμιρεϊτς αντέδρασαν δεχόμενοι πρώτοι γκολ, ισοφαρίζοντας στην πρώτη περίπτωση, οριακά στο 92ο λεπτό. Εξίσου οριακά, στο 92ο λεπτό, έφαγαν, ωστόσο, και δεύτερο γκολ από την Άρσεναλ.

Στην Τούμπα ξεκίνησαν καλά, σκόραραν, αλλά μετά το 60ο λεπτό έφαγαν δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά.

Μπορεί κάποιος να διακρίνει, πάντως, μία βελτίωση της εικόνας του Ολυμπιακού:

Με τον Παναθηναϊκό είχε δύο διαστήματα παρά πολύ καλά, ένα δεκάλεπτο (51-61) μετά το εις βάρος τους 0-1 και ένα εκρηκτικό φινάλε, που έφερε και την ισοφάριση. Γενικά, ένα καλό β΄ ημίχρονο μετά το γκολ των γηπεδούχων στο 48’.

Με την Άρσεναλ είχε μία πολύ καλή εικόνα από το 20ο έως το 90ο λεπτό, πάλι μετά το εις βάρος τους 0-1 στο 12’. Με αποκορύφωμα το δεκάλεπτο 80’-90’.

Με τον ΠΑΟΚ είχαν μία πολύ καλή εικόνα στα πρώτα 25 λεπτά και μία αρκετά καλή εικόνα από το 25΄ έως το 60’.

Είναι ξεκάθαρο ότι του λείπει μία καλύτερη ισορροπία. Κι η καλύτερη ισορροπία έρχεται πάντοτε με τα γκολ! Να βάλεις περισσότερα και να φας λιγότερα.

Ο Ολυμπιακός το μηδέν το έχει κρατήσει μόνο με την Πάφο των 10 παικτών…Και δεν έχει βάλει ποτέ πάνω από ένα γκολ, όταν έβαλε…

Δεν τον βοήθησαν κι οι συγκυρίες, αλλά τις συγκυρίες πολλές φορές τις δημιουργούν οι ίδιοι οι παίκτες σου. Η απόφαση του Ρέτσου στην εκτέλεση του φάουλ πριν το γκολ του Παναθηναϊκού ήταν κακή. Κι ακόμη απορούμε όλοι πώς γλίστρησε ο Ορτέγκα στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ.

Σίγουρα, πάντως, ο Ολυμπιακός δεν έχει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται στις κινήσεις, τόσο μπροστά, όσο και πίσω. Στην επίθεση λείπει ο κυνισμός. Το κρύο αίμα, το καλό τελείωμα. Ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε στη Λεωφόρο στην 5η ευκαιρία που είχε-δεν θα έχεις πάντα πέντε! Στην Τούμπα είχε τρεις. Στο Έμιρεϊτς είχε τέσσερις. Με την Πάφο είχε τρεις. Σε 15 τελικές, πολλές εκ των οποίων πραγματικά σπουδαίες ευκαιρίες, στα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια είχε ένα γκολ. Ο μακράν πρώτος σκόρερ του, πέρυσι και πρόπερσι.

Το δε παράδοξο είναι ότι ο Ελ Κααμπί σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ντεφορμέ γι΄ αυτό και δεν σκοράρει. Και μέσα στις φάσεις είναι και συμμετέχει στο παιχνίδι και γυρνάει και βοηθάει αμυντικά (για παράδειγμα στις στατικές φάσεις). Γι΄ αυτό βγήκα και είπε στο ράδιο ότι περνάει κακό φεγγάρι. Άλλο αυτό, άλλο να μην είναι κάποιος σε καλή κατάσταση.

Και το ερώτημα είναι: θα συνεχίσει ο Μαροκινός γκολτζής να έχει ένα γκολ στις 15 τελικές στην Ευρώπη και στα ντέρμπι; Μου φαίνεται δύσκολο. Θα την βρει τη ρέντα του, λέει η ποδοσφαιρική λογική.

Άσχετο: Όχι μόνο ο καλός Ρέτσος, αλλά κι ο καλός Ρόντινεϊ έλειψε στην Τούμπα. Το θέμα είναι πότε θε (επαν)εμφανιστεί ο καλός Ρόντινεϊ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν ένα από τα καλύτερα κομμάτια του παιχνιδιού του Ολυμπιακού στην Τούμπα οι…πορτογαλικές συνεργασίες. Ο Ποντένσε, ο Τσικίνιο κι ο Ζέλσον συνδυάζονταν επανειλημμένως πολύ καλά και δημιουργούσαν πολλούς κινδύνους για την εστία του ΠΑΟΚ.

Το θέμα είναι ότι δεν είχαν διάρκεια. Κι ο Τσικίνιο άρχισε να πέφτει αρκετά γρήγορα κι ο Ζέλσον το ίδιο, ενώ ο Ποντένσε έμοιαζε να έχει περισσότερες δυνάμεις, αλλά κυρίως το πήγαινε σε ατομικό επίπεδο. Ίσως ήταν μία λύση να μπει νωρίτερα ο Καμπελά, αν και για να είμαι ειλικρινής δεν τον θυμάμαι ποτέ να μπαίνει αλλαγή και να δίνει πράγματα. Όταν ξεκινάει, μοιάζει καλύτερος ο Γάλλος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍