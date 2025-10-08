Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (8/10) στο Gazzetta
Το ενδιαφέρον των συλλόγων για Τεττέη κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ατσάλι!» η άμυνα της ΑΕΚ φέτος.
Livesport: «Φουλ για Τεττέη, βλέπει και Παντελίδη» η ΑΕΚ.
Φως των σπορ: «Με πλάνο άνοιξης...» η Εθνική απέναντι στη Σκωτία, «Τους ''δένει''» τους Τσικίνιο και Κοστίνια ο Ολυμπιακός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αρέσει πολύ ο Τετέι!» στους ανθρώπους των Πειραιωτών.
Ώρα των σπορ: «Δικαιοσύνη για τον Μιχάλη» με νέες εξελίξεις στην υπόθεση.
