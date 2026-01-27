ΑΣ ΠΑΟΚ: «Ανείπωτη οδύνη, θα σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»

Με ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία κάνοντας λόγο για ανείπωτη τραγωδία, ενώ επισήμανε πως θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στην Γαλλία για τον αγώνα με την Λυόν, έχει συγκλονίσει τους πάντες. Ο Ερασιτέχνης του «δικεφάλου του βορρά» με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για ανείπωτη τραγωδία, ενώ επισήμανε μεταξύ άλλων πως θα σταθούν με κάθε τρόπο δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ βυθίζεται στο πένθος μετά την τραγική είδηση του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους της ομάδας μας, κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους στη Γαλλία για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ.

Επτά μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, άνθρωποι που ταξίδεψαν με μοναδικό σκοπό την αγάπη και την αφοσίωσή τους στον Δικέφαλο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ κοντά μας. Η απώλειά τους προκαλεί ανείπωτη οδύνη και αφήνει ένα βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα σε ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τον αβάσταχτο πόνο του και στέκεται με σεβασμό και συγκλονισμό δίπλα στις οικογένειες, τους οικείους και όλους όσους πενθούν αυτή την αδιανόητη απώλεια.

Η μνήμη των επτά φίλων μας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

«Για ακόμα μία φορά, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ δηλώνεται με αίμα. Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για να παρακολουθήσουν τα τέσσερα ιερά γράμματα, τον ΠΑΟΚ, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα της αφοσίωσής τους. Ο Σύλλογος θα σταθεί με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και όσο χρειαστεί, δίπλα στις οικογένειες και στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.» - Αλκιβιάδης Ησαϊάδης, Πρόεδρος Α.Σ. ΠΑΟΚ».