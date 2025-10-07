Το ρεπορτάζ των ''μεγάλων'' κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Παρέλαση με Κόντη!» αποφάσισαν στον Παναθηναϊκό.

Livesport: «Επιτομή αποτυχίας!» ο Παπαδημητρίου στον ΠΑΟ, «Με...τρέλα για Τεττέη!» η ΑΕΚ.

Φως των σπορ: «Ασπίδα σε Μεντιλίμπαρ» στον Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «5 καυτές απαντήσεις» για την εμφάνιση του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Ώρα των σπορ: «Μπαίνει δυνατά!» για Τεττέη η ΑΕΚ.