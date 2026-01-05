Το Μπενίν έβαλε δύσκολα στην Αίγυπτο, όμως οι Φαραώ επικράτησαν 3-1 στην παράταση και πέρασαν στους «8» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής εξασφάλισε η Αίγυπτος, που επιβλήθηκε 3-1 του Μπενίν στην παράταση και γλίτωσε από έναν πρώιμο και συνάμα σοκαριστικό αποκλεισμό.

Για πάνω από μία ώρα αγώνα, το σκορ δεν άνοιγε στο Αγκαντίρ, ωστόσο η τελική ευθεία της αναμέτρησης έκρυβε εκπλήξεις. Στο 69', οι Φαραώ βρήκαν το γκολ που περίμεναν οι περισσότεροι ότι θα βρουν, με τον Ατιά να σκοράρει με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή.

Το Μπενίν ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και στο 83' κατόρθωσε να σοκάρει την πολυνίκη του θεσμού. Μετά από σέντρα που βρήκε σε αμυντικό, ο Ελ Σεναουί έδιωξε με δυσκολία, ωστόσο ο Ντοσού βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και το ματς στην παράταση!

Εκεί, οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να αποφύγουν περαιτέρω μπελάδες, καθώς μία ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Ιμπραΐμ στο 97' και ένα μακρινό σουτ του Σαλάχ (120+4') χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του Χοσάμ Χασάν, που περιμένει Ακτή Ελεφαντοστού ή Μπουρκίνα Φάσο στα προημιτελικά.