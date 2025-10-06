Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το ντέρμπι της Τούμπας.

Θεωρείται από τα κομβικά σημεία της ήττας του Ολυμπιακού στην Τούμπα η επιλογή του Μεντιλίμπαρ να παρατάξει χθες την ίδια ουσιαστικά ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ, με εκείνη που ξεκίνησε και το παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο την Τετάρτη.

Καλό, πάντως, θα είναι να ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ το έχει ξανακάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει μέσα σε λίγες ημέρες την ίδια ενδεκάδα σε ένα αγώνα της Ευρώπης και σε ένα ντέρμπι πρωταθλήματος. Ακριβώς τέτοια εποχή πέρυσι είχε κάνει το ίδιο πράγμα. Μάλιστα μέσα σε τρεις ημέρες (Πέμπτη-Κυριακή) κι όχι μέσα σε τέσσερις ημέρες (Τετάρτη-Κυριακή) όπως τώρα. Στις 3 Οκτωβρίου είχε υποδεχθεί την Μπράγκα (3-0) για το Γιουρόπα Λιγκ και στις 6 Μαρτίου είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (0-0).

Σε εκείνα τα δύο παιχνίδια είχε βάλει δυο ίδιες ενδεκάδες, με μόνο μία υποχρεωτική αλλαγή, τον Ολιβέϊρα αντί του τραυματία Τσικίνιο. Όπως τώρα έβαλε δύο ίδιες ενδεκάδες με την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ, με μόνο μία υποχρεωτική αλλαγή, τον Μπιανκόν αντί του τραυματία Ρέτσου. Και στις δύο περιπτώσεις οι υποχρεωτικές αλλαγές ήταν οι χειρότεροι παίκτες του! Πέρυσι τον Ολιβέϊρα τον είχε κάνει αλλαγή στο ημίχρονο με τον Κωστούλα, αλλά φέτος δεν έκανε το ίδιο με τον Μπιανκόν στην Τούμπα.

Βεβαίως υπάρχει και μία σημαντική διαφορά. Τότε, ο Ολυμπιακός είχε παίξει εντός έδρας στην Ευρώπη, ενώ τώρα στο Λονδίνο. Κι επιπλέον δεν είχε ταξίδι στην Ελλάδα, παίζοντας στην Αθήνα, ενώ τώρα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τότε είχε μηδέν ταξίδια, ενώ τώρα δύο. Συν βεβαίως το δεδομένο ότι άλλο Μπράγκα και Γιουρόπα Λιγκ, κι άλλο Άρσεναλ και Τσάμπιονς Λιγκ.

Από εκεί και πέρα, η γνώμη μου είναι ότι η επιλογή αυτή τον δικαίωσε τον Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Υπό την έννοια ότι η ομάδα του μπήκε στην Τούμπα και κυριάρχησε, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο, σαν συνέχεια της εικόνας του στο Έμιρεϊτς. Με την εμφάνιση του έκανε την εξέδρα να σιωπήσει και το 1-0 στο 22΄ ήταν το μικρότερο σκορ που του άξιζε, δημιουργώντας τρεις καθαρές ευκαιρίες και δη με ποδόσφαιρο Τσάμπιονς Λιγκ!

Στην ευκαιρία του Ελ Κααμπί στο 6΄ υπήρξε μαγικός συνδυασμός Τσικίνιο, Έσε, Ελ Κααμπί. Στην ευκαιρία του Τσικίνιο στο 8’ το ίδιο, με τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον, Τσικίνιο. Αποκορύφωμα το γκολ του Τσικίνιο, με την μπάλα να κυκλοφορεί μέσα σε 21 δευτερόλεπτά πολύ γρήγορα, με κινηματογραφική ταχύτητα (Τζολάκης, Ορτέγκα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ορτέγκα, Ελ Κααμπί, Τσικίνιο). Άρα, η επιλογή του έμπειρου προπονητή λειτούργησε.

Το θέμα για τον Ολυμπιακό δημιουργήθηκε μέσα στο παιχνίδι. Όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να αντιδράει. Πρώτα με τα τρία σουτ (Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Καμαρά) στο τετράλεπτο 30-34. Και μετά με την εικόνα του β΄ ημιχρόνου, όπου είδαμε μία ομάδα διαφορετική, να αρχίζει να χάνει τις κόντρες (ακόμη κι ο Έσε) και τις μονομαχίες από το 50ο λεπτό, να είναι εντελώς ανασφαλής αμυντικά και να μην έχει αποφασιστικότητα επιθετικά (θυμηθείτε την τραγική πάσα του Ποντένσε στον αμαρκάριστο Ελ Κααμπί, αλλά και το τραγικό σουτ του Ελ Κααμπί από το ημικύκλιο της περιοχής).

Μετά την ατυχία-γκάφα του Ορτέγκα και το 1-1, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, το τελικό 2-1 ήταν κολακευτικό για τον Ολυμπιακό, όταν βλέπεις να ακυρώνεται ένα γκολ μέσω VAR, να έχει δοκάρι (Γιακουμάκης) ο αντίπαλος στο 96΄ και να χάνει κι ευκαιρία σχεδόν εξ επαφής στο 90’ (Ιβάνουσεκ). Με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να έχει να αντιπαρατάξει μετά το κακό σουτ του Ελ Κααμπί στο 72’, μόνο την κεφαλιά του Μαροκινού στο 87’.

Το ερώτημα που αναπόφευκτα δημιουργείται είναι μήπως έπρεπε να επέμβει νωρίτερα στο παιχνίδι ο προπονητής και όχι να κάνει πρώτη αλλαγή τον Γκαρθία στο 71’ κι αυτή επειδή του το ζήτησε ο παίκτης του. Και εν τέλει να κλείσει το ματς με μόλις τις τρεις από τις πέντε αλλαγές. Ο Καμπελά, ο Σιπιόνι κι ο Μπρούνο θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν ερχόμενοι από τον πάγκο στη διάρκεια του β΄ ημιχρόνου, στις θέσεις των Τσικίνιο, Έσε, Ορτέγκα-παρεμπιπτόντως, ο Μεντιλίμπαρ είχε σηκώσει από το 27’ για ζέσταμα τους Σιπιόνι, Μουζακίτη, κάτι που σημαίνει ότι ο Γκαρθία είχε από τότε ενοχλήσεις.

Βεβαίως όλα αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί μπήκε ο Μουζακίτης στο 71’ αντί του Γκαρθία κι έδινε τις μπάλες στους αντιπάλους. Μπήκε κι ο Ταρέμι στο 77’ και φάνηκε εντελώς ανέτοιμος για τέτοιο ματς, με εξαίρεση μισή του κίνηση. Θέλω να πω ότι με την εικόνα του Ολυμπιακού από κάποιο σημείο και μετά στο β΄ ημίχρονο, ουδείς μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι. Απλά λες ότι με βάση την ποδοσφαιρική λογική και όσα εν τέλει είδαμε ότι ένα φρεσκάρισμα της ενδεκάδας στο β΄ μέρος, έγκαιρα μάλιστα, έμοιαζε επιβεβλημένο, καθώς βλέπαμε παίκτες όλο και πιο κάτω και πιο κάτω στην απόδοση τους.

Χωρίς, πάντως, ποτέ να είμαστε σίγουροι. Εδώ όσο έβαζε παίκτες από τον πάγκο ο προπονητής, από το 71΄ δηλαδή, τόσο γίνονταν χειρότερος ο Ολυμπιακός! Απλά λες ξέρω γω, μπήκε ο Γιαζίτσι κι έβγαλε μία σέντρα ρε παιδί μου.

Άσχετο:

Εγώ τα είχα γράψει για τον Γερμανό διαιτητή. Ο Όσμερς είναι…μόνιμος κάτοικος Τούμπας, με τέσσερα παιχνίδια του μέσα στο σπίτι του ΠΑΟΚ μέσα σε ενάμιση χρόνο. Ας σκεφτούμε, πέραν της εικόνας του Ολυμπιακού μετά το 60’ και το 1-1, ότι στο β΄ ημίχρονο δύο φορές ο Ποντένσε ανατράπηκε λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ αριστερά και δεν δόθηκαν τα εξόφθαλμα φάουλ (το δεύτερο στο 95΄…) και μία φορά ο Κοστίνια ανατράπηκε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ δεξιά και επίσης δεν δόθηκε το εξόφθαλμο φάουλ (που ήταν και κάρτα στον Λόβρεν). Ακόμη ότι αν δεν υπήρχε ο VAR το σκορ θα ήταν 3-1 στο 82’ και ο Ολυμπιακός θα κινδύνευε με συντριβή. Με τον Όσμερς ο ΠΑΟΚ τον Μάϊο είχε νικήσει στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό με ανατροπή (2-1 από 0-1) στα πλέϊ οφ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σχολίαζα τις προάλλες ότι ο Τζολάκης βγάζει εσχάτως μία νευρικότητα. Και είδαμε και χθες πόσο κακή απόφαση είχε με την παντελώς αχρείαστη έξοδο του 35 μέτρα μακριά από την εστία του στο δοκάρι του Γιακουμάκη στο 96’. Καθαρά εκ τύχης δεν έγινε εκεί το 3-1. Και γενικά στο δύσκολο για τον Ολυμπιακό β΄ ημίχρονο, ούτε ο συνήθως ήρεμος και σταθερός γκολκίπερ βοήθησε-τρία σουτ πήγαν μέσα κι όλα έγιναν γκολ (το ένα ακυρώθηκε).

Όχι ότι ήταν το πρόβλημα του Ολυμπιακού ο Τζολάκης! Το πρόβλημα ήταν οι περισσότεροι αμυντικοί του. Και ότι για παράδειγμα ο Ζέλσον κινείται σε μία μετριότητα, για παράδειγμα χθες, με δύο καλές στιγμές σε 77 λεπτά συμμετοχής. Ότι ο Ελ Κααμπί δεν σκοράρει. Ότι μπαίνει αλλαγή εδώ και τρία παιχνίδια ο Ταρέμι και είναι σαν να μην υπάρχει. Κλπ, κλπ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τις δύο στιγμές μέσα σε 10 λεπτά που έχασε το ματς ο Ολυμπιακός.