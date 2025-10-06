Η ερώτηση που ο Λουτσέσκου απέφυγε να απαντήσει γιατί θα έλεγε «μ@λ@κ!@» (vid)

Η αντίδραση του Ραζβαν Λουτσέσκου στην ερώτηση σχετικά με τον πανηγυρισμό των παικτών του ΠΑΟΚ στη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Τα συνεχόμενα ματς που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κερδίσει, δημιούργησαν ένα κλίμα εσωστρέφειας στον «δικέφαλο» που έφτανε στο σημείο να συζητιέται ακόμα και το ενδεχόμενο της αντικατάστασης του Ραζβάν Λουτσέσκου. Το σερί έλαβε τέλος χθες το βράδυ με τη νίκη επί του Ολυμπιακού και ο Ρουμάνος τεχνικός είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος...

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του παιχνιδιού στην Τούμπα, ο προπονητής των γηπεδούχων, δέχθηκε μία σχετική ερώτηση, η οποία ανέφερε: «Ο πανηγυρισμός είχε κάτι ιδιαίτερο Όλοι οι παίκτες έπεσαν πάνω σας. Αυτό φάνηκε. Και επειδή είπατε για το αρνητικό κλίμα που υπήρχε και την πίεση, ένας μέρος του αρνητικού κλίματος αφορούσε την προπονητολογία. Αισθανθήκατε οτι οι παίκτες ψήφισαν υπέρ σας. Οτι έστειλαν ένα μήνυμα οτι εμείς με τον Λουτσέσκου έχουμε το αφεντικό μας, με την καλή ένοια στα αποδυτήρια και προχωράμε ενωμένοι;».

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου απέφυγε να απαντήσει σχετικά: «Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί αν μιλήσω θα πω μ@λ@κ!@».

