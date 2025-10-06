Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (06/10) στο Gazzetta
Sportday: «Φθηνά λάθη», για την ήττα του Ολυμπιακού στη Τούμπα. «Σβηστό τρίποντο», για την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο με 1-0
Livesport: «Το έπος των αετών», για την νίκη με ανατροπή που σημείωσε η ΑΕΚ απέναντι στη Κηφισιά. «Ισοπεδωτικός», για τον ΠΑΟΚ που με τη εμφάνιση του στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε και επικράτησε του Ολυμπιακού με 2-1.
Φως των σπορ: «Έσκασε και έχασε», σχόλιο για τη κούραση των παικτών του Ολυμπιακού που αγωνίστηκαν μεσοβδόμαδα στο Λονδίνο και τη Κυριακή στο ντέρμπι.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λάθη παντού», για τα λάθη που έκαναν παίκτες και προπονητής των «ερυθρόλευκων με αποτέλεσμα να χάσουν παρότι είχαν προηγηθεί.
Ώρα των σπορ: «Και τους πόνεσε και τους ξεφτύλισε η ΑΕΚάρα της κορυφής», για την επική νίκη της ΑΕΚ των 10 παικτών κόντρα στη Κηφισιά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.