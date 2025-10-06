Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (06/10) στο Gazzetta

Η ήττα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Τούμπας και η νίκη με ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Φθηνά λάθη», για την ήττα του Ολυμπιακού στη Τούμπα. «Σβηστό τρίποντο», για την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο με 1-0

Livesport: «Το έπος των αετών», για την νίκη με ανατροπή που σημείωσε η ΑΕΚ απέναντι στη Κηφισιά. «Ισοπεδωτικός», για τον ΠΑΟΚ που με τη εμφάνιση του στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε και επικράτησε του Ολυμπιακού με 2-1.

Φως των σπορ: «Έσκασε και έχασε», σχόλιο για τη κούραση των παικτών του Ολυμπιακού που αγωνίστηκαν μεσοβδόμαδα στο Λονδίνο και τη Κυριακή στο ντέρμπι.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λάθη παντού», για τα λάθη που έκαναν παίκτες και προπονητής των «ερυθρόλευκων με αποτέλεσμα να χάσουν παρότι είχαν προηγηθεί.

Ώρα των σπορ: «Και τους πόνεσε και τους ξεφτύλισε η ΑΕΚάρα της κορυφής», για την επική νίκη της ΑΕΚ των 10 παικτών κόντρα στη Κηφισιά.