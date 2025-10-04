Χιμένεθ: «Νιώθω ντροπή και οργή, δεν θα κοιμηθώ απόψε»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ.

Ο Άρης έκανε το χειρότερο του παιχνίδι υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ και έχασε με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε εξέφρασε την οργή και την ντροπή του για την εικόνα της ομάδας του.

Η συνέντευξη Τύπου του Μανόλο Χιμένεθ

«Είμαι 100% σύμφωνος με αυτό. Είναι μία μέρα για να σκύψουμε το κεφάλι και να αισθναθούμε, λύπη, ντροπή και οργή. Δεν βγήκε τίποτα… Ας δεχθούμε ότι σήμερα ήταν ένα ατύχημα, ένα λάθος. Να ζητήσουμε ταπεινά συγνώμη από τον κόσμο για την εμφάνιση. Δεν κατανοώ το ποδόσφαιρο χωρίς ένταση στο παιχνίδι μας και σήμερα παίξαμε χωρίς ένταση. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε πολλές δικαιολογίες. Σήμερα δοκιμάσαμε όλους τους παίκτες που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν θα ψάξουμε καμία δικαιολογία. Ολοι αποτελούμε κομμάτι της ομάδας και πρέπει να την προστατεύσουμε. Σήμερα, δεν προστατεύσαμε καν το παιχνίδι μας.

Δεν υπάρχει καμία εξήγηση… Συνήθως συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια αποτελέσματα. Σίγουρα στο 0-0 είχαμε μία ξεκάθαρη ευκαιρία. Δεχθήκαμε ένα γκολ σε στατική φάση. Έχουμε άλλη μία ευκαιρία να ισοφαρίσουμε και από εκεί και πέρα ο Άρης…εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ούτε δικαιολογία, ούτε άλλη εξήγηση μπορώ να δώσω».

Για τη χρησιμοποίηση του Βοριαζίδη στο «10»: «Σήμερα είχαμε μία σημαντική απουσία. Το ότι παίζαμε στα προηγούμενα ματς καλά, ήταν χάρη στον καλό έλεγχο του κέντρου. Ολοι οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν στο δεύτερο μέρος, δεν είναι ακόμα έτοιμοι για να αποδώσουν στο 100% των ικανοτήτων τους. Θεωρώ ότι αν ήμασταν στο ημίχρονο 0-0 ή 0-1, οι αλλαγές θα μας έδιναν την ώθηση για να πάρουμε τη νίκη. Θεωρώ ότι ο Μόντσου έχουν περισσότερη εμπειρία για να κερδίζουν τις μπάλες και έχουμε έλλειψη ενός δεύτερου επιθετικού για να μπορέσουμε να παίξουμε».

Για το γεγονός πως ο Δώνης έχει μπει στην αποστολή σε δυο ματς χωρίς να πάρει χρόνο: «Ηταν δύο ματς που θέλαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Γνωρίζω πολύ καλά τον Δώνη. Οταν θα είναι 100% έτοιμος, θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Έχασε την προετοιμασία εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού και μετά πάλι τραυματίστηκε. Χρειάζεται να παίξει κάποια λεπτά αλλά με την προετοιμασία που έχει κάνει δεν θα μπει για να δώσει λύσεις επιθετικά. Πρέπει να πάρει σιγά-σιγά λεπτά για να βελτιώσει την απόδοσή του. Θα υπάρχει ανταγωνισμός με έναν καλύτερο Δώνη, καλύτερο Γένσεν και καλύτερο Πέρεθ».

Για την ερχόμενη διακοπή: «Ολοι μου έχουν πει ότι κατά τη διάρκεια της ποροετοιμασίας έλειψαν πράγματα. Η ομάδα προετοιμάστηκε για την Ευρώπη αλλά αποτύχαμε. Παράλληλα, πολλοί παίκτες εντάχθηκαν στην ομάδα την τελευταία στιγμή. Η διακοπή θα μας βοηθήσει για να…φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Θα προσπαθήσουμε με διπλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα να δώσουμε περισσότερη ένταση, μετά ανάρρωση περισσότερο ψυχολογικά. Και αυτή τη στιγμή έχω όρεξη για να τους βάλω να… τρέξουν ως τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως αυτή η λύση».