Η αποστολή του Λεβαδειακού για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League (5/10, 18:00).

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Βέρμπις - Μπάλτσι, ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Όζμπολτ.

Από την άλλη για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι νεοαποκτηθέντες Μάγκνουσον και Γιούριτς.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.