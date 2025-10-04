Λεβαδειακός: Με Μάγκνουσον και Γιούριτς αλλά χωρίς Όζμπολτ κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Βέρμπις - Μπάλτσι, ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Όζμπολτ.
Από την άλλη για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι νεοαποκτηθέντες Μάγκνουσον και Γιούριτς.
Η αποστολή του Λεβαδειακού
Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.