Τα highlights από το ΟΦΗ - Άρης 3-0

Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ, ο οποίος έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών που έτρεχε επικρατώντας με 3-0 του Άρη στην Τρίπολη.

Ο Σαλσέδο έβαλε τον ΦΗ μπροστά στο σκορ με κεφαλιά στο 18' και στο 61' ο Νέιρα έγραψε το 2-0 από κοντά εκμεταλλευόμενος το λάθος του Διούδη στην απόκρουση στο σουτ του Νους.

Οι Κρητικοί έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους στο 80' με ωραία ενέργεια και όμορφο πλασέ του Αποστολάκη που διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

