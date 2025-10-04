Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την αρχική ενδεκάδα του Άρη στον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Άρης και ΟΦΗ θα δώσουν δυνατή «μονομαχία» στην Τρίπολη, λόγω του προβλήματος του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες μετά την «γκέλα» με τον Πανσερραϊκό και τους Κρητικούς να στοχεύουν να βάλουν τέλος σε σερί τριών διαδοχικών ηττών στη Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (4/10, 18:00) έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των δυο ομάδων.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα παρατάξει τον Άρη σε διάταξη 4-3-3. O Διούδης στην εστία, με τους Τεχέρι, Άλβαρο, Φαμπιάνο και Φρίντεκ μπροστά του. Γαλανόπουλος, Μόντσου και ο νεαρός Βοριαζίδης στη μεσαία γραμμή. Σίστο - Μορουτσάν εξτρέμ και φορ ο Μορόν.

H ενδεκάδα του Άρη: Διούδης - Τεχέρο, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ - Γαλανόπουλος, Μόντσου, Βοριαζίδης - Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν