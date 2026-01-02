Ο Άρης ήδη κάλυψε δύο βασικές αγωνιστικές ανάγκες του και πλέον ο Ρούμπεν Ρέγες εστιάζει στο αριστερό άκρο της άμυνας γνωρίζοντας ότι απαιτείται άμεση προσθήκη.

Το μικρό χρονικό περιθώριο πηγάζει μέσα από τον περιορισμένο των διαθέσιμων επιλογών. Ο Χαμζά Μεντίλ προβλέπεται να χάσει το σύνολο των αγώνων του Ιανουαρίου, πέραν του χρόνου που θα χρειαστεί για να φτάσει σε ικανοποιητικό αγωνιστικό επίπεδο. Ο δε Μάρτιν Φρίντεκ δεν ανταποκρίνεται στις αγωνιστικές απαιτήσεις του Μανόλο Χιμένεθ, γι’ αυτό εξάλλου ο Άρης δεν έδειξε αρνητικός στην προοπτική παραχώρησης του παίκτη.

Αυτές οι συνθήκες υποχρέωσαν τη χρησιμοποίηση του Νοά Φαντιγκά σ’ αυτή την πτέρυγα, αναδεικνύοντας επίσης την άμεση ανάγκη προσθήκης αριστερού full back. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο Ρούμπεν Ρέγες. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής των «κίτρινων» είχε εστιάσει σε περιπτώσεις παικτών οι οποίοι αγωνίζονται σε πρωτάθλημα της κεντρικής Ευρώπης, πλέον όμως έχει επιστρέψει στην αγορά της Ισπανίας και βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει.

Την ίδια πίεση νιώθει και για το θέμα ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν προπονείται σε εντονότερους ρυθμούς, εντούτοις, λόγω του προβλήματος στους κοιλιακούς προσαγωγούς, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί διαχείριση στη διάρκεια της σεζόν. Οι «κίτρινοι» γνωρίζουν ότι ο Βραζιλιάνος δεν θα είναι σε θέση να βγάλει πρόγραμμα διαδοχικών αγώνων. Σε ότι αφορά τον Νοά Σούντμπεργκ, συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης και θα επιδιώξει να μπει στο πλάνο των ομαδικών προπονήσεων από την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση του στόπερ, ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου.

Αντιθέτως, ο χρόνος θα χρησιμοποιηθεί σχετικά με την κορυφή της επίθεση. Οι «κίτρινοι» δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο προσθήκης σέντερ φορ αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητα. Παραμένουν στην αγορά «τσεκάροντας» περιπτώσεις παικτών οι οποίοι μπορούν να ταιριάξουν στην τακτική λογική της ομάδας, προς το παρόν όμως εστιάζουν στη θωράκιση της άμυνας έχοντας ήδη προσθέσει αριστερό εξτρέμ (σ. σ. Μπουσαΐντ) και ποντάροντας παράλληλα στην επιστροφή του Φρέντρικ Γένσεν.