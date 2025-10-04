Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (4/10) στο Gazzetta
Sportday: «Περσικό δόρυ!» όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα του Ταρέμι για τη βασική εντεκάδα.
Livesport: «Δυο ''παρών'', 7στερος ''απών''» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, «Πιθανές δεύτερες σκέψεις» για Κόντη στον ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «Λατρεμένη συνήθεια!» μόνο νίκες έχει ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ όταν προηγείται αγώνας με την Άρσεναλ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λατρεύει την ''τρέλα'' του Καμπελά» ο Μεντιλίμπαρ.
Ώρα των σπορ: «Συναγερμός!» στην ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.