Το ρεπορτάζ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Περσικό δόρυ!» όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα του Ταρέμι για τη βασική εντεκάδα.

Livesport: «Δυο ''παρών'', 7στερος ''απών''» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, «Πιθανές δεύτερες σκέψεις» για Κόντη στον ΠΑΟ.

Φως των σπορ: «Λατρεμένη συνήθεια!» μόνο νίκες έχει ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ όταν προηγείται αγώνας με την Άρσεναλ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λατρεύει την ''τρέλα'' του Καμπελά» ο Μεντιλίμπαρ.

Ώρα των σπορ: «Συναγερμός!» στην ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε.