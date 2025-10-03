Με πέντε απουσίες θα παραταχθεί η ΑΕΛ Novibet στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο (4/10, 20:30).

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με το Βόλο στην «AEL FC Novibet Arena», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στην οποία οι Λαρισαίοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τρίποντο τους στη σεζόν της επιστροφής στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετράκης δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω της αποβολής του στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, Πάσα, ενώ εκτός παραμένουν οι Σουρλής, Φεριγκρά, Βινιάτο και Βενετικίδης.

Όπως έγινε γνωστό από τη «βυσσινί» ΠΑΕ δεν θα ανακοινώνεται αποστολή για τις εντός έδρας αναμετρήσεις.