Οι ήττες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: Μπόμπα χαρακίρι! Άνοιξε η κουβέντα και πάλι για έμπειρο προπονητή. Θρύλος... με αποδείξεις. Έβρεξε τριάρες. Η ΑΕΚ κατέρρευσε και γνώρισε οδυνηρή ήττα. Ο ΠΑΟΚ παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Θέλτα.

Livesport: Μαύρη νύχτα! Τρελοκομείο! Άμυνα «αλλού». Αγνοείται...

Φως των σπορ: Υπόκλιση και από Αρτέτα. Κάκιστος στο τέλος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Θρύλε μου, πόσο μεγάλωσες! Μπλακ άουτ και πρώτο μάθημα. Ήττα από τη Ρεάλ με 89-77. Μαύρη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ώρα των σπορ: Μία λέξη αρκεί... Τραγική! Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1.