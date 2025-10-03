Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (3/10) στο Gazzetta
Sportday: Μπόμπα χαρακίρι! Άνοιξε η κουβέντα και πάλι για έμπειρο προπονητή. Θρύλος... με αποδείξεις. Έβρεξε τριάρες. Η ΑΕΚ κατέρρευσε και γνώρισε οδυνηρή ήττα. Ο ΠΑΟΚ παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Θέλτα.
Livesport: Μαύρη νύχτα! Τρελοκομείο! Άμυνα «αλλού». Αγνοείται...
Φως των σπορ: Υπόκλιση και από Αρτέτα. Κάκιστος στο τέλος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Θρύλε μου, πόσο μεγάλωσες! Μπλακ άουτ και πρώτο μάθημα. Ήττα από τη Ρεάλ με 89-77. Μαύρη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ώρα των σπορ: Μία λέξη αρκεί... Τραγική! Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1.
