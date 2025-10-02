Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (2/10) στο Gazzetta
Η σπουδαία εμφάνιση του Ολυμπιακού παρά την ήττα με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Έπεσε ηρωικά» στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός.
Livesport: «Λύγισε από υψηλή κλάση» η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Φως των σπορ: «Λίγο ήθελε» ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Άρσεναλ, αλλά έχασε 2-0.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Περήφανοι!», έλαμψε στην Ευρώπη η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ''Μπέμπηδες'' κανόνια στο Youth League.
Ώρα των σπορ: «Πέτα ψηλά αετέ της Ευρώπης!«, απόψε η εκτός έδρας μάχη της Ένωσης με την Τσέλιε.
