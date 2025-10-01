ΟΦΗ: «Η νέα γενιά είναι εδώ» (vid)

Ένα βίντεο από το παιχνίδι του κόντρα στην Κηφισιά ανέβασε ο ΟΦΗ, όπου δείχνει τις οικογένειες και τα παιδιά που βρέθηκαν στις εξέδρες του Παγκρήτιου Σταδίου για το συγκεκριμένο ματς.

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε από την Κηφισιά στο Παγκρήτιο με 3-1 και πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη η εικόνα από τις εξέδρες του γηπέδου.

Εκεί βρέθηκαν πολλές οικογένειες αλλά και παιδιά για να στηρίξουν την ομάδα του Ράσταβατς και το κλαμπ ανέβασε ένα βίντεο όπου δείχνει την παρουσία αρκετών παιδιών με τις φανέλες και τις σημαίες του ΟΦΗ.

Μάλιστα, εκτός από το βίντεο, οι Κρητικοί έγραψαν: «Η νέα γενιά του ΟΦΗ, είναι εδώ».