Γκρούγιτς: «Υποσχέθηκα στον Νίκολιτς ότι θα έρθω στην ΑΕΚ»

Ο Σέρβος μέσος μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του, αναφερόμενος στη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, αλλά και το ματς της Ένωσης με την Τσέλιε (2/10).

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα της πατρίδας του, Mozzartsport, παραχώρησε ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος χαφ της ΑΕΚ κλήθηκε να σχολιάσει τη μεταγραφή του, ενώ αναφέρθηκε και στο αυριανό (2/10, 22:00) εκτός έδρα παιχνίδι της ομάδας του με την Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League.

Σχολίασε πως θα είναι ένα ενδιαφέρον ματς, ενώ μίλησε και για την μετακίνησή του στην Ένωση, λέγοντας πως είχε δώσει την υπόσχεσή του στον Μάρκο Νίκολιτς, με τον οποίο συνομίλησε αρκετές φορές. Αποκάλυψε επίσης πως είχε και άλλη μια πρόταση πριν υπογράψει στον «Δικέφαλο».

Στον ρόλο που έπαιξε ο Μάρκο Νίκολιτς στην απόφασή του να ενταχθεί στην ΑΕΚ:

«Μιλήσαμε αρκετές φορές. Μου έδειξε πως με θέλει πραγματικά στην ομάδα του. Είχα και άλλη μια πρόταση, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Υποσχέθηκα στον Μάρκο ότι θα έρθω, εφόσον όλα τακτοποιηθούν στην Πόρτο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, όμως αυτή η αρχή της σεζόν είναι μόνο το ζέσταμα. Το δύσκολο πρόγραμμα μάς περιμένει μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου, ως τώρα δεν έχουμε παίξει ούτε ένα ντέρμπι».

Για τη ζωή στην Αθήνα και τους συμπαίκτες του από τα Βαλκάνια:

«Έχω εδώ τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Είμαστε αρκετοί Βαλκάνιοι. Ο Βίντα, ο Λιούμπιτσιτς, ο Λούκα Γιόβιτς. Καλή παρέα, όμορφη πόλη. Περιμένουν από εμάς να αναλάβουμε ευθύνες και να πετύχουμε περισσότερα απ’ όσα έκανε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Αύριο μας περιμένει και η αναμέτρηση με τη Τσέλιε, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουσα ότι έχουν εξαιρετικό Ισπανό προπονητή».