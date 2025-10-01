Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σλοβενία για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League την Πέμπτη απέναντι στην Τσέλιε. Το πιθανό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς και ποιοι αναμένεται να επανέλθουν στην ενδεκάδα.

Η ΑΕΚ έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Λιουμπλιάνα και από εκεί κατευθύνθηκε οδικώς για το Τσέλιε, όπου την Πέμπτη (2/10, 22:00) ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας μια καλοδουλεμένη και φορμαρισμένη ομάδα, όπως είναι η πρωτοπόρος του σλοβενικού πρωταθλήματος.

Οι κιτρινόμαυροι προπονήθηκαν την Τρίτη στα Σπάτα και αναχώρησαν για τη Σλοβενία με τον Γκατσίνοβιτς στην αποστολή (εκτός παρέμειναν οι Περέιρα και Ζίνι) και την Τετάρτη το βράδυ θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους στο γήπεδο της Τσέλιε, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση θα πρέπει να έχει ως στόχο στη διοργάνωση την είσοδο στην πρώτη οκτάδα που θα της δώσει τη δυνατότητα της απευθείας συμμετοχής στους «16» και για αυτόν τον λόγο το απαιτητικό παιχνίδι που έχει μπροστά της με τη σλοβένικη ομάδα είναι πιθανό να παίξει ρόλο στο τέλος των έξι αγωνιστικών της League Phase.

Διότι σε περίπτωση νίκης, όπως γίνεται αντιληπτό, οι κιτρινόμαυροι αυξάνουν με το ξεκίνημα σημαντικά τις πιθανότητές τους να πετύχουν τον στόχο τους, λαμβάνοντας υπόψιν το πρόγραμμα της ΑΕΚ και τους 11 με 12 βαθμούς που πιθανότατα θα χρειαστούν ως συγκομιδή για το πλασάρισμα στις πρώτες οκτώ θέσεις αν κρίνουμε από τα περσινά.

Το πιθανό σχέδιο του Νίκολιτς για το ματς με την Τσέλιε

Τα πλάνα του Νίκολιτς, ο οποίος έχει αναλύσει αρκετά την Τσέλιε όπως και κάθε αντίπαλο, πρόκειται να έχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο. Άλλωστε τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, με τον Σέρβο κόουτς να είναι υποχρεωμένος να κάνει την κατάλληλη διαχείριση από ματς σε ματς. Έτσι δεν αποκλείεται παίκτες όπως οι Πήλιος, Μαρίν και Κουτέσα που ήρθαν από τον πάγκο την Κυριακή να ξεκινήσουν στην ενδεκάδα. Βέβαια απομένει και η σημερινή τελευταία προπόνηση στη Σλοβενία, όπου και θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις.

Ένα πιθανό σχήμα είναι με τον Στρακόσα στην εστία, τον Πήλιο στα αριστερά της άμυνας, τον Ρότα δεξιά και τους Ρέλβας, Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ. Ο Μαρίν λογικά θα επανέλθει στον άξονα της μεσαίας γραμμής μαζί με τον Πινέδα (αν και υπάρχει και ο Γκρούγιτς που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο κυριακάτικο παιχνίδι και προφανώς δεν θα αποτελέσει έκπληξη η παρουσία του).

Ο Κουτέσα αναμένεται να επιστρέψει στην αριστερή πλευρά, ο Ελίασον έχει το προβάδισμα για δεξιά, ενώ ο Κοϊτά μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από τον φορ. Εκεί μένει να φανεί ποιον εκ των Γιόβιτς ή Πιερό επιλέξει ο Νίκολιτς, καθώς ο Σέρβος έχει θεωρητικά το πάνω χέρι, αλλά ο Αϊτινός είναι σε φόρμα. Όλα αυτά με τον αστερίσκο ότι υπάρχει ακόμα μια προπόνηση επί σλοβενικού εδάφους και έχοντας κατά νου ότι ο Νίκολιτς συνήθως επιφυλάσσει κάποια διαφορετική επιλογή στις τελικές του αποφάσεις.