Το Big-4 ζήτησε να συνεχιστούν τα βίντεο με τις αναλύσεις των φάσεων, η απάντηση του Λανουά
Η απόφαση του Στεφάν Λανουά να σταματήσει την ανάλυση των φάσεων μετά από κάθε αγωνιστική έφερε την αντίδραση των ομάδων και έτσι έγινε συνεδρίαση για να ζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.
Ο Κώστας Καραπαπάς εξαπέλυσε «επίθεση» στον Γάλλο αρχιδιαιτητή ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους αυτή της απόφασης. Ωστόσο, όλες οι ομάδες του Big-4 ζήτησαν να επανέλθουν τα βίντεο με τις αναλύσεις των αγώνων μετά από κάθε αγωνιστική, με τον Λανουά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το επαναφέρει.
Χαρακτηριστικά είπε: «Βλέπω ότι θέλετε να συνεχίσουμε την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων και θα συζητήσω επ’ αυτού με τους συνεργάτες μου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.