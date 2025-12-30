Το Big-4 ζήτησε να συνεχιστούν τα βίντεο με τις αναλύσεις των φάσεων, η απάντηση του Λανουά

Τη συνέχεια στην ανάλυση φάσεων μετά από κάθε αγωνιστική ζήτησαν από την ΚΕΔ οι εκπρόσωποι του Big-4 στη συνεδρίαση ΕΕΠ.

Η απόφαση του Στεφάν Λανουά να σταματήσει την ανάλυση των φάσεων μετά από κάθε αγωνιστική έφερε την αντίδραση των ομάδων και έτσι έγινε συνεδρίαση για να ζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Κώστας Καραπαπάς εξαπέλυσε «επίθεση» στον Γάλλο αρχιδιαιτητή ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους αυτή της απόφασης. Ωστόσο, όλες οι ομάδες του Big-4 ζήτησαν να επανέλθουν τα βίντεο με τις αναλύσεις των αγώνων μετά από κάθε αγωνιστική, με τον Λανουά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το επαναφέρει.

Χαρακτηριστικά είπε: «Βλέπω ότι θέλετε να συνεχίσουμε την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων και θα συζητήσω επ’ αυτού με τους συνεργάτες μου».