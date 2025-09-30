Ατζέντης Λιούμπισιτς: «Εντελώς αβάσιμες οι φήμες για Σαράγεβο»
Φήμες ήθελαν τη Σαράγεβο να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της ΑΕΚ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει κάποια βάση, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον ατζέντη του Αυστροκροάτη μέσου της Ένωσης.
Ο Ντάνιελ Πέτροβιτς, εκπρόσωπος του Λιούμπισιτς, σε δηλώσεις του στον Ιταλό δημοσιογράφο Λορέντσο Λέπορε χαρακτήρισε τη φημολογία «εντελώς αβάσιμη».
«Οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι ο Ρόμπερτ θα μπορούσε να ενταχθεί στη Σαράγεβο είναι εντελώς αβάσιμες. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό», υπογράμμισε.
Ο Λιούμπισιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2029 με την ΑΕΚ, μετρώντας 50 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους, με έξι γκολ και τρεις ασίστ.
