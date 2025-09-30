Μόνο στην… Ελλάδα!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για το θέατρο του παραλόγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Άρη που πρέπει να συνεχίσει να παλεύει ψάχνοντας συνεχώς την βελτίωση σε όσα ο ίδιος μπορεί να βελτιώσει και να...ελέγξει.

Παρακολουθείς το παιχνίδι του Άρη με τον Πανσερραϊκό. Προφανώς δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο παιχνίδι που μία ομάδα με μία και μόνο φάση παίρνει το αποτέλεσμα. 21 τελικές ο Άρης με τις μισές πολύ καλές ευκαιρίες, μισή ευκαιρία ο Πανσερραϊκός και 1-1. Είναι…άδικο το ποδόσφαιρο και πολλοί κορυφαίοι προπονητές έχουν σημειώσει με ωραίες εκφράσεις τι ακριβώς κάνει η μπάλα. Άξιζε ο Άρης τη νίκη; Σαφώς και την άξιζε. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο; Σαφώς και έκανε την καλύτερη εμφάνιση επί Μανόλο Χιμένεθ, αλλά δεν κέρδισε. Αυτό που οφείλει να κάνει ο Άρης είναι να βελτιώσει την τελική του προσπάθεια και να βρει τρόπους να εκμεταλλευτεί το υπερόπλο Λορέν Μορόν που ήταν απόλυτα μπλοκαρισμένος σε αυτό το παιχνίδι, απολύτως…φυσιολογικά.

Ο Μανόλο Χιμένεθ κλήθηκε να αλλάξει πολλά πράγματα και έπεσε κατευθείαν στα…βαθιά. 5 αγώνες μέσα σε 2 εβδομάδες όταν αυτές είναι οι πρώτες σου μέρες σε μία ομάδα δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάθε άλλο. Ως τώρα έχουμε δει τι έχει…συμμαζέψει ο Χιμένεθ. Το τι θα…δουλέψει θα το δούμε από εδώ και πέρα και προφανώς μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η γκέλα και τα περιθώρια βελτίωσης

Στα 5 ματς οι 4 νίκες και μία ισοπαλία προφανώς καιδεν είναι κακή συγκομιδή. Κάθε άλλο. Όσοι έχουν υποτιμήσει την αξία ομάδων όπως η Κηφισιά, μαζεύουν 3αρες. Ωστόσο η ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό είναι γκέλα και μάλιστα ολκής. Είναι δύο πεταμένοι βαθμοί που δεν ισοφαρίζονται ούτε με διπλό στο…Καραϊσκάκης. Θα την κουβαλάει ως το τέλος αυτή την απώλεια ο Άρης, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και όταν προσπαθείς, παίζεις, παράγεις, αλλά το αποτέλεσμα κρίνεται με…άδικο πρόσημο δεν μπορείς να το αλλάξεις. Το ζητούμενο είναι τι μπορεί να αλλάξει ο Άρης από εδώ και στο εξής και κυρίως αν η εικόνα του επιδέχεται βελτίωσης.

Με βάση την αξία όσων έλειπαν η απάντηση είναι πεντακάθαρα ΝΑΙ. Ο Άρης προφανώς και θα έχει πολύ καλύτερη λειτουργία και πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν επιστρέψει η…μισή ομάδα που έλειπε. Η εικόνα με τον Πανσερραϊκό ήταν καλή ενώ έπαιξαν μεσοεπιθετικά ποδοσφαιριστές που πολύ πιθανόν είναι με τον Παναθηναϊκό να είναι εκτός αποστολής. Ακόμα και η απουσία του Σίστο ήταν σημαντική, πόσο μάλλον Πέρεθ, Αλφαρελά, Γένσεν, Καντεβέρε, Μεντίλ. 6 εν δυνάμει βασικοί ή έστω λύσεις που θα μπορούσαν να έρθουν από τον πάγκο και να συνδράμουν τα

μέγιστα στην επίτευξη γκολ, είτε από τους ίδιους είτε από τον Μορόν.

Μα ο Ισπανός έπαιζε θα σημειώσει κάποιος. Έχω ασκήσει κριτική κατά την άποψή μου απόλυτα

δίκαιη στον Ισπανό. Όταν στημένοι και τρολ έβλεπαν φαντάσματα και προσπαθούσαν για 3 η συνεχόμενη χρονιά να την συνδέσουν με πώληση του παίκτη, γιατί λέγαμε ότι…περπατάει. Λέτε να μην το έβλεπαν; Μια χαρά το έβλεπαν, αλλά…

Ο Μορόν με τις Σέρρες απείλησε μία και μοναδική φορά στις καθυστερήσεις. Μπλοκαρισμένος ανάμεσα σε 2 στόπερ μόνιμα, χωρίς καμία τροφοδότηση, που όμως ήταν φυσιολογική, ελλείψει επιλογών. Ενδεχομένως η παρουσία του Μισαουί στο 10 να ήταν λύση καλύτερη από την παρουσία του Ολλανδού στα άκρα, αλλά και ποιον να…βάλει ο Χιμένεθ όταν ακόμα και ο Σίστο…κλάταρε με 4 ματς σε 10 μέρες και έπαιζε με δύο τραυματίες από την άλλη πλευρά. Τον Δώνη θα έλεγε ένας φίλος μου, αλλά προφανώς ο Χιμένεθ τον κρίνει ανέτοιμο ακόμα.

Η λύση είναι…απλή. Η επιστροφή των πρωτοκλασάτων απόντων θα φέρει στην ομάδα και την…ικανότητα του εκτελεστή και από τα εξτρέμ, θα απελευθερώσει τον άξονα και θα προσθέσει επιλογές για όλο το 90λεπτο ώστε και κάθετα να απειλεί ο Άρης.

Και τότε ο Μορόν που με Χιμένεθ τρέχει, με Σέρρες έκανε τάκλιν σε όλο το γήπεδο, πίεζε θα βρει πολλές ευκαιρίες και πολλά γκολ γιατί δεν θα

ασχολείται μία ολόκληρη άμυνα μόνο με αυτόν και ξεκάθαρα έχει και ο ίδιος αλλάξει τρόπο προσέγγισης των αγώνων.

Τραγέλαφος με Παγκρήτιο…

Πριν όμως την διακοπή και τις…πολλές επιστροφές ο Άρης έχει ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι και θέλει να κάνει το…4 στα 4. Γιατί μακριά από το

Βικελίδης έχει ως τώρα 3 νίκες με Ατρόμητο, Παναιτωλικό για το κύπελλο και Κηφισιά και πλέον πάει στην… Τρίπολη για το ματς με τον ΟΦΗ. Στην Τρίπολη βεβαίως, βεβαίως μετά από το…χάλι που είδαμε σε ένα κρατικό γήπεδο που ξέραμε από πέρσι ότι θα είναι φέτος η έδρα του ΟΦΗ, αλλά τέλη Σεπτέμβρη είδαμε ένα αγροτεμάχιο.

Μετά την παρωδία με την Κηφισιά, πραγματικά είναι απορίας άξιο ποιος είναι ο άνθρωπος από την Λίγκα που έκανε έλεγχο στο Παγκρήτιο και έδωσε άδεια να γίνει εκεί το παιχνίδι. Και αφού εκτέθηκαν σε Πανελλήνια μετάδοση, ζητήσαμε και μία συγνώμη και όλα καλά. Το ότι ο Άρης είχε κλείσει ξενοδοχεία, αεροπλάνα- αλλά και άλλοι επαγγελματίες όπως οι δημοσιογράφοι πχ- για παιχνίδι που ορίστηκε στην Κρήτη και θα γίνει στην Τρίπολη προφανώς δεν θα λογοδοτήσει κανείς. Ο κύριος που έδωσε το «ΟΚ» προκαλώντας ζημιά οικονομική στους επαγγελματίες και έθεσε σε κίνδυνο την υγεία των παικτών προφανώς αύριο 1 η του μήνα θα…τσαλακώσει κανονικά τον μισθό του (να σας δώσω τουλάχιστον IRIS να μας βάλατε την ζημιά που κάνατε ή τα βράδια βγαίνετε βόλτα παίρνετε αμπάριζα τα αυτοκίνητα και αν σας

πιάσουν οι κάμερες λέτε ότι ΘΑ καλύπτατε την ζημιά;).

Και όλα αυτά στην Superleague που υποτίθεται έχει κανόνες και απόδοση ευθυνών και προς τα μέλη

της. Και όλα αυτά για ένα κρατικό γήπεδο που την προηγούμενη εβδομάδα βλέπαμε να μαλώνουν στην Περιφέρεια για το ποιος θα πληρώσει τις κάμερες. Τελικά ποιος τις πλήρωσε μάθαμε; Αλήθεια μπήκαν οι κάμερες στο Παγκρήτιο; ONLY IN GREEK FOOTBALL!

Ο Παπαπέτρου είχε κλειστά μάτια στο Βικελίδης και…ορθάνοικτα στην Τρίπολη!

Φυσικά μόνο στην Ελλάδα μπαίνει ο ίδιος Varιστας σε δυο ματς το ΣΚ! Μην εκπαιδεύσουμε και κανέναν άλλο. Δεν έφτανε ο Τσιμεντερίδης στο χορτάρι, έπρεπε να έχουμε και τον κατάλληλο στο Var. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής κ. Παπαπέτρου στο Βικελίδης μάλλον είχε κλειστά μάτια και δεν βλέπει ότι ο αμυντικός των Σερρών σπρώχνει με τα δύο χέρια τον συμπαίκτη του πάνω στον Άλβαρο και τοn σωριάζει στο έδαφος. Ε, τον δικό του έσπρωξε δεν μετράει! Δεν ήταν και τόσο δυνατό το χτύπημα όσο στο πρόσωπο του Τσάλοφ και φυσικά στην ανατροπή του Ντεσπότοφ. Βάλτε τώρα το παιχνίδι

Παναιτωλικός- Άρης με Παπαπέτρου και δείτε την ανατροπή του Ιτούρμπε. No penalty!!! Μην πάω και στην κόκκινη που δίνει στο τέλος ο Τσιμεντερίδης.

Ουπς! Ο Τσιμεντερίδης του touch! Έτσι όμως διαμορφώνεται η κατάσταση. Δεν θέλει πολλές…λάθος αποφάσεις. Μία στον έναν κατά, μία στον άλλο υπέρ! Σιγά τα…ωά. Σε λίγο θα μας πείτε ότι πέρσι κρίθηκε στους 3-4 βαθμούς η τετράδα και μετά έπαιξες την Ευρώπη με…διά δύο! Ξέρω, ξέρω και που βγήκες τι έκανες και τα γνωστά. Οπότε;

Κάνε εσύ Άρη ότι καλύτερο μπορείς, δυνάμωσε την ομάδα σου όσο μπορείς και αν κάποια στιγμή μπορέσεις και συ να βρεις τις κατάλληλες…ενώσεις (χημικές μην πάει το μυαλό στο πονηρό) μπορεί και να έχουμε στην Ελλάδα κανονικό ποδόσφαιρο, αφού ο κάθε ένας θα λαμβάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό που δικαιούται. Μέχρι τότε ο βοηθός από την μία θα βιάζεται να σηκώσει σημαία για επιθετικό φάουλ (και όχι να αφήσει να εξελιχθεί η φάση και να ελεγχθεί από το VAR) και από την άλλη θα δίνει πλάγιο εναντίον του Άρη σε…καρατιές στους παίκτες του. Τι δεν καταλαβαίνεις;

ΥΓ1 Καλή επιτυχία στον Αυτοκράτορα του Ελληνικού μπάσκετ στο Eurocup. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και ενίσχυση του ρόστερ πολύ σύντομα,

οπότε stay tuned…