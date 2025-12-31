Τα μεταγραφικά των ομάδων συνεχίζουν να κυριαρχούν και στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Allez!» το σχόλιο για τα όσα είπε ο κ. Καραπαπάς προς τον Λανουά.

Livesport: «Το στολίδι Μάϊο 2027» για το νέο γήπεδο του ΠΑΟ στον Βοτανικό.

Φως των σπορ: «Θα μείνει Πειραιά!» ο Ελ Καμπί, «Δεν είναι μόνο το σερί...» που θέλει να διατηρήσει στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Να τα πούμε;» τα... κάλαντα στον πρόεδρο του Θρύλου που βγάζουν ειδήσεις!

Ώρα των σπορ: «Πανέτοιμος!» ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ.