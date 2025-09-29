Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet και τα υπόλοιπα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μπείτε στην παρέα των Galacticos στις 14:00. Οι Κώστας Ψάρρας, Νίκος Αθανασίου, Κώστας Νικολακόπουλος και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν τις εξελίξεις τις νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο, αλλά και τα τελευταία νέα από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Απευθείας συνδέσεις με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο στη Θεσσαλονίκη.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δράση, η 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στις 18:00, απευθείας από το Novasports Prime.

Από τα παιχνίδια των ξένων πρωταθλημάτων, ξεχωρίζει το ματς της Έβερτον με την Γουέστ Χαμ, όπου θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Λονδρέζων ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο (22:00, Novaspors Premier League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας