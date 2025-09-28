Φεράντο: «Ορισμένες φορές πρέπει να ρισκάρουμε»
Ο τεχνικός του Βόλου, Χουάν Φεράντο στάθηκε στην έλλειψη δημιουργίας της ομάδας του μετά την ήττα από την ΑΕΚ και στα ρίσκα που δεν πήρε το σύνολό του.
Όσα είπε ο Χουάν Φεράντο στην Cosmote TV μετά την ήττα του Βόλου με 1-0 από την ΑΕΚ στην OPAP Arena:
«Το δεύτερο μέρος ήταν δύσκολο για εμάς. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα και για το τελευταίο κομμάτι της επίθεσης. Καμιά φορά είναι αναγκαίο να αλλάζεις το πλάνο, κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες όχι, δεν είναι πρόβλημα των παικτών αυτό. Ορισμένες φορές πρέπει να ρισκάρουμε».
@Photo credits: INTIME
