Με σχηματισμό 4-4-2 παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με τον Βόλο στην OPAP Arena ξεκινώντας μαζί τους Γιόβιτς και Πιερό στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, ο Πένραϊς επιλέγεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συμπληρώνουν την τετράδα της αμυντικής γραμμής.

Οι Πινέδα και Μάνταλος (ο οποίος πιάνει τις 400 συμμετοχές) ξεκινάνε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Ελίασον και Κοϊτά στις δύο πλευρές.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης.