Η αποστολή του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο (28/9, 21:00). Διαθέσιμος ο Μαυρίας, εκτός για λόγους αποφόρτισης ο Κόγιτς.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν είναι στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος ξεπέρασε πλήρως το μυικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Από την αποστολή απουσιάζει ο Λάζαρ Κόγιτς, καθώς ο έμπειρος τεχνικός προτίμησε να τον αποφορτίσει, από τη στιγμή που είχε «μαζεμένα» παιχνίδια, όσο από όταν μετακόμισε στο Αγρίνιο, όσο και από όταν έπαιζε στη Χέγκελμαν της Λιθουανίας.

Η απουσία του Σέρβου μέσου δεν έχει να κάνει με το ξέσπασμα του μετά την αλλαγή του στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλδέλφεια, καθώς απολογήθηκε τόσο στα αποδυτήρια της «OPAP Arena», όσο και στην προπόνηση της επόμενης ημέρας.

Τέλος εκτός παραμένουν οι τραυματίες Λουίς, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, ενώ επιστρέφει από την τιμωρία του ο Ουνάι Γκαρθία.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.