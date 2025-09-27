Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα παρακολούθησε από κοντά την Κ19 της ΑΕΚ να επικρατεί με 4-0 της αντίστοιχης του Βόλου, με τον Ζώη Καραργύρη να συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις σκοράροντας άλλα δύο τέρματα και φτάνοντας τα επτά γκολ.

Στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, μαζί με τον συνεργάτη του και αναπληρωτή διευθυντή ποδοσφαίρου, Κώστα Σταυροθανασόπουλο, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Κ19 της Ένωσης κόντρα στην αντίστοιχη του Βόλου.

Υπό το βλέμμα του Ριμπάλτα η ομάδα κάτω των 19 ετών της ΑΕΚ πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια επικρατώντας άνετα με 4-0, ενώ το «παρών» έδωσε φυσικά και ο διευθυντής των κιτρινόμαυρων ακαδημιών, Γιώργος Γεωργιάδης.

Αυτός που ξεχώρισε για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο 18χρονος επιθετικός, Ζώης Καραργύρης, ο οποίος σκόραρε δύο τέρματα και έφτασε τα επτά γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις, συνεχίζοντας ασταμάτητος. Τα άλλα δύο γκολ σημείωσαν οι Ζουριδάκης και Βλιώρας.

Ο Καραργύρης είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ της ακαδημίας της ΑΕΚ, με τον 18χρονο φορ να αποτελεί μέλος της Κ19 της Ένωσης από το φετινό καλοκαίρι υπογράφοντας από την Ουτρέχτη, στις ακαδημίες της οποίας αγωνιζόταν την τελευταία διετία.