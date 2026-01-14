Έκρηξη πρώην προπονητή του Ολυμπιακού: «Ο Αρμπελόα δεν μπορεί να γλείψει ούτε τα παπούτσια του Αλόνσο!»

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία, σε πρόσφατη συνέντευξη του μίλησε με άσχημα λόγια για την επιλογή του νέου τεχνικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο διορισμός του Άλβαρο Αρμπελόα ως νέου προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με τις περισσότερες από αυτές να μην είναι καν θετικές. Την αντίθεση του σε αυτή την επιλογή για παράδειγμα, εξέφρασε και ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, ο Όσκαρ Γκαρθία.

Πιο συγκεκριμένα ο 52χρόνος τεχνικός, ο οποίος έχει προπονήσει και την ομάδα νέων της Μπαρτσελόνα, σε πρόσφατη συνέντευξη του μίλησε με σκληρά λόγια εναντίον του Αρμπελόα, δηλώνοντας πως ο μόνος λόγος που πήρε αυτή την θέση είναι επειδή θέλει να μοιάζει στον Ζοζέ Μουρίνιο.

«Θέλει να γίνει σαν τον Μουρίνιο και ο μόνος λόγος που είναι τώρα προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επειδή μιλάει μόνο για τον Μουρίνιο», σχολίασε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Tot Costa» στο ραδιόφωνο της Καταλονίας.

Ο Γκαρθία, ο οποίος πέρα από τον Ολυμπιακό, έχει καθίσει στους πάγκους της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπράιτον, Γουότφορντ, Σάλτσμπουργκ, Σεντ Ετιέν και Θέλτα, επέκρινε ακόμη τις ικανότητές του Αρμπελόα ως προπονητή: «Από άποψη τακτικής, από τα λίγα που έχω δει στην Καστίγια, δεν πλησιάζει καν τον Τσάμπι Αλόνσο, δεν μπορεί να του γλείψει ούτε τα παπούτσια»

Τέλος ο πρώην τεχνικός των Ερυθρόλευκων, τόνισε πως η επιτυχία ή αποτυχία του σε αυτή την θέση θα κριθεί αποκλειστικά από τους παίκτες και την σχέση την οποία θα αναπτύξουν μαζί του.

«Θα επανενωθεί σίγουρα με τους παίκτες που δεν τα πήγαιναν καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο. Όσο για τον πρόεδρο, παρόλο που λέει ότι είναι με το μέρος του, θα δούμε ποιος κινεί τα νήματα. Για τον πρόεδρο, ποιος είναι πιο σημαντικός: Ο Βινίσιους ή ο Αρμπελόα; Ξέρει πώς οι οπαδοί θέλουν να τον βλέπουν να παίζει (τον Βινίσιους), αλλά θα πρέπει να είναι πολύ καλός για να ανατρέψει τα πράγματα».

📌 Quin tipus de tècnic pot ser Arbeloa?



Òscar Garcia: "Pel que he vist el Castilla d'Arbeloa tàcticament no li arriba ni a la sola de les sabates a Xabi Alonso" https://t.co/AByWjMnZGt pic.twitter.com/ZAnPqbAMk5 — Tot costa (@totcosta) January 13, 2026

O Γκαρσία έφτασε στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2018 και στους δύο μιση μήνες που κάθισε στο πάγκο των Πειραιωτών κατέγραψε 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες σε 13 αγώνες, συγκεντρώνοντας 1,77 βαθμούς ανά παιχνίδι.