Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (27/9) στο Gazzetta
Sportday: «Όλοι μέσα!» για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στο Φάληρο.
Livesport: «Τον θέλουν παίκτες και κόσμος!» τον Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Φως των σπορ: «Με τα βαριά όπλα» η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απέναντι στον Λεβαδειακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σουβλάκι δηλητήριο» Δεν ξεχνάει το περσινό 2-2 ο Ολυμπιακός, «Δαγκώνει και... καρφώνει» ο Ντόντα Χολ.
Ώρα των σπορ: «Είμαστε 12 ματς αήττητοι... Ε και;» σκέφτονται στην ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.