Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Όλοι μέσα!» για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στο Φάληρο.

Livesport: «Τον θέλουν παίκτες και κόσμος!» τον Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Φως των σπορ: «Με τα βαριά όπλα» η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απέναντι στον Λεβαδειακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σουβλάκι δηλητήριο» Δεν ξεχνάει το περσινό 2-2 ο Ολυμπιακός, «Δαγκώνει και... καρφώνει» ο Ντόντα Χολ.

Ώρα των σπορ: «Είμαστε 12 ματς αήττητοι... Ε και;» σκέφτονται στην ΑΕΚ.