Η αποστολή του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (27/9, 18:00). Παραμένουν εκτός Βέρμπιτς, Μπάλτσι και ο ανέτοιμος Μάγκνουσον.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Για ακόμα ένα ματς ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Βέρμπιτς - Μπάλτσι, όπως και στον ανέτοιμο Μάγκνουσον.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Βέρρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος.