Λεβαδειακός: Με τις γνωστές απουσίες στο Φάληρο
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Για ακόμα ένα ματς ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Βέρμπιτς - Μπάλτσι, όπως και στον ανέτοιμο Μάγκνουσον.
Η αποστολή του Λεβαδειακού
Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Βέρρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος.
