Ο περιορισμένος αριθμός επιλογών λίγο πολύ σχηματίζει το πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (27/9, 20:30) του Άρη με τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς η επιστροφή συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών δεν προεξοφλεί και την παρουσία τους στην 11αδα.

Εδώ βρίσκεται ο βασικός προβληματισμός του Ισπανού προπονητή από την ημέρα πρόσληψής του στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Είχε να διαχειριστεί προβλήματα, αυτά αυξήθηκαν στη διάρκεια και το κύριο μέρος του προβλήματος αφορά τη μεσοεπιθετική γραμμή. Η επιστροφή ποδοσφαιριστών σε μέρος της προπόνησης προφανέστατα δεν σημαίνει ότι είναι σε επίπεδο ετοιμότητας για να ξεκινήσουν στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Για παράδειγμα, στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λορέν Μορόν και αμφιβολία υπάρχει μόνο για το ένα επιθετικό άκρο. Αν δηλαδή θα επιλεγεί ο Σίστο στην αριστερή πτέρυγα ή ο Γκαμπριέλ Μισεουί ο οποίος σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Στη δεξιά πλευρά θα διατηρηθεί ο Βραζιλιάνος Ντούντου.

Στη διάρκεια της μίνι προετοιμασίας, ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε ότι δεν σκέφτεται τις αλλαγές στον άξονα. Ο Κώστας Γαλανόπουλος θα παραμείνει σε ρόλο επιτελικού μέσου και με σκοπό την άσκηση πίεσης στην πρώτη γραμμή άμυνας έχοντας πίσω του τους Μόντσου, Ράτσιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Ισπανός δοκίμασε και τον Μισεουί στην ίδια θέση – αυτή είναι εξάλλου η φυσική του – αλλά αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Στην αμυντική τετράδα, η απουσία του Χαμζά Μεντίλ θα δώσει «γεμάτο» παιχνίδι στον Μάρτιν Φρίντεκ. Στη δεξιά πλευρά θα επιστρέψει ο Άλβαρο Τεχέρο και στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη, θα είναι οι Φαμπιάνο-Άλβαρο.

Ένα από τα ζητούμενα για τον Χιμένεθ είναι να έχει (τουλάχιστον) επιλογές στον πάγκο. Στην επιστροφή του έπειτα από περίπου δύο μήνες, ο Τάσος Δώνης είναι μία από αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολίμπιου Μορουτσάν αν και υπάρχει αμφιβολία για το επίπεδο ετοιμότητάς του. Το ίδιο ισχύει και για τον Τίνο Καντεβέρε. Αντιθέτως δεν υπολογίζονται οι Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μεντίλ, Γένσεν.