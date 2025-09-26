Το Gazzetta με την βοήθεια του Wyscout φωτίζει την τέλεια εμφάνιση του Μανώλη Σιώπη στο 4-1 του Παναθηναϊκού μέσα στη Βέρνη επί της Γιανγκ Μπόις!

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Γιανγκ Μπόις μέσα στη Βέρνη, την φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός εξτρέμ πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του, τελείωσε ιδανικά κάθε μεγάλη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και οδήγησε το Τριφύλλι σε μία πολύ μεγάλη νίκη στη πρεμιέρα της League phase του Europa League.

Νίκη που μπορεί να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για τους ''πράσινους'', σε μία περίοδο, όπου αναζητούσαν επιτακτικά οξυγόνο μέσα από ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο γίγαντας Σιώπης

Tα φώτα είναι λογικό να έπεσαν πάνω στον διεθνή άσο αλλά δεν ήταν μόνος πάνω στο χορτάρι του Wankdorf Stadium. Είχε ως άξιους συμπαραστάτες του, σχεδόν όλους τους συμπαίκτες του, μα πάνω όλα, τον έναν και μοναδικό, τον γίγαντα, Μανώλη Σιώπη.

Ο Έλληνας κεντρικός μέσος ήταν καταπληκτικός. Κέρδισε πολλές μονομαχίες στην μεσαία γραμμή, ήταν σχεδόν αλάνθαστος στις on ball αποφάσεις του και προσέφερε πράγματα που δεν γίνονται... πρωτοσέλιδα και αναρτήσεις στα social media αλλά αποτελούν την ουσία του παιχνιδιού.

Οι κινήσεις μίας ομάδας είναι αλυσίδα στον αγωνιστικό χώρο και κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνος του, να κάνει την διαφορά αν τα υπόλοιπα κομμάτια δεν λειτουργούν σωστά.

Αριθμοί για ποδοσφαιρικό πίνακα ζωγραφικής

Τα όσα έκανε ο Σιώπης στη Βέρνη αξίζουν να αποτυπωθούν και μέσα από τους αριθμούς που μας προσφέρει το Wyscout κι έπειτα να μπουν σε έναν ποδοσφαιρικό πίνακα ζωγραφικής.

Επί της ουσίας μιλάμε για το τέλειο παιχνίδι, για προσφορά τεράστια σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Αναλυτικά:

29/30 πάσες

4/4 μακρινές μεταβιβάσεις

13/19 κερδισμένες μονομαχίες

16 επανακτήσεις της μπάλας

10 κοψίματα

74% επιτυχημένες ενέργειες

Ο έμπειρος χαφ πραγματοποίησε μία από τις καλύτερές του εμφανίσεις με την φανέλα του Παναθηναϊκού, δίνοντας πράγματα ανασταλτικά και δημιουργικά και αξιώνοντας μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από αυτόν που είχε επί των ημερών του Ρουί Βιτόρια...