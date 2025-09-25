Δύο ακόμη νεαροί ποδοσφαιριστές θα κάνουν το δρομολόγιο… Σενεγάλη-Θεσσαλονίκη καθώς θα ενταχθούν στο πρόγραμμα προπονήσεων του Άρη και θα αξιολογηθούν από το τεχνικό επιτελείο.

Πέραν της ισπανικής αγοράς την οποία οι «κίτρινοι» επιλέγουν για τα ψώνια τους για τη στελέχωση της επαγγελματικής ομάδας, είναι φανερή η εστίαση σε δύο ακόμη αγορές. Αυτή της Ονδούρας αποδείχθηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη βάσει του υψηλότατου κέρδους που εξασφαλίστηκε μέσα από την περίπτωση του Λούις Πάλμα. Κατά την ιστοσελίδα Transfermarkt, οι «κίτρινοι» απέκτησαν τον ποδοσφαιριστή έναντι 250.000 ευρώ και τον παραχώρησαν με πολλαπλάσιο ποσό (4.75 εκατ. ευρώ) στη Σέλτικ.

Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της Σενεγάλης με την οποία οι «κίτρινοι», είναι ξεκάθαρο πλέον ότι, έχουν αναπτύξει ισχυρότερους δεσμούς καθώς εντός των επόμενων ημερών δύο ακόμη νεαροί ποδοσφαιριστές θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν. Προφανώς πρόκειται για παίκτες οι οποίοι είναι διεθνείς με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σενεγάλης και ξεκίνησαν ποδοσφαιριστές από την ακαδημία στην οποία οι Θεσσαλονικείς έχουν αποκτήσει πρόσβαση.

Η μέχρι στιγμής εστίαση του Άρη στη Σενεγάλη επίσης χαρακτηρίζεται ωφέλιμη. Η απόσβεση των επενδύσεων ήδη έχει γίνει μέσα από τον δανεισμό του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια έναντι 1.5 εκατ. ευρώ και το όφελος θα γίνει συντριπτικά υψηλότερο σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας αγοράς των 5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2026. Αντιθέτως, έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι προσδοκίες για τον Μαμαντού Νινγκ ο οποίος έχει δείξει καλά στοιχεία στις προπονήσεις αλλά δεν έχει αξιοποιήσει τις (ομολογουμένως λίγες) ευκαιρίες που πήρε στα επίσημα παιχνίδια.

