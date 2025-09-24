Από την πλευρά του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ υπήρξε επισήμανση επί του πορίσματος της τεχνοκρατικής επιτροπής για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σημειώνει τα εξής:

Ο Α.Σ ΠΑΟΚ. ενημερώνει ότι σχετικά δημοσιεύματα – «διαρροές» που αφορούν στο περιεχόμενο του πορίσματος της τεχνοκρατικής επιτροπής, εμπεριέχουν ασάφειες και δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη, περαιτέρω δε, εκθέτουν τα μέλη της τεχνοκρατικής επιτροπής, τα οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συνεδριάσει ώστε να αξιολογήσει την εισήγηση της Επιτροπής και να αποφασίσει τους όρους που θα απαρτίζουν το τελικό σχέδιο του MoU. Διευκρινίζεται ότι το κείμενο που συνέταξε η Τεχνοκρατική Επιτροπή αποτελεί ένα προσχέδιο / εισήγηση προς το ΔΣ, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του σωματείου στις διαπραγματεύσεις του με οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

Οι τελικοί όροι του MoU θα διαμορφωθούν από το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, με ίσους όρους έναντι όλων (εγγυήσεις, ρήτρες, χρονοδιάγραμμα, όρους κυρίας σύμβασης κλπ) στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει. Φυσικά, προτεραιότητα για την πρώτη συζήτηση επάνω στους τελικούς όρους του MoU, δίνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



