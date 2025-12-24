Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο βίντεο με τους παίκτες και τον Λουτσέσκου να ψάχνουν τον... ληστή της βαλίτσας.

Όπως κάθε φορά τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε στα social media το Χριστουγεννιάτικο βίντεο, το οποίο είναι ξεκαρδιστικό και ενδιαφέρον.

Με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Δημήτρη Μαυρόπουλο αλλά και τον... Χρήστο Ζαφείρη σε ρόλο «ληστή», η μικρού μήκους «ταινία» αυτή είναι ουσιαστικά οι ευχές του «Δικέφαλου του Βορρά» για καλές γιορτές.

Όσον αφορά το... σενάριο, η βαλίτσα με το τελευταίο κομμάτι για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της ομάδας χάνεται, και όλο το τιμ κάνει φύλλο και φτερό την πόλη μέχρι που ο... κλέφτης εμφανίζεται στο γήπεδο της Τούμπας.