ΠΑΟΚ: Το επικό Χριστουγεννιάτικο βίντεο με Σκιαδαρέση και «ληστή» Ζαφείρη (vid)
Όπως κάθε φορά τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε στα social media το Χριστουγεννιάτικο βίντεο, το οποίο είναι ξεκαρδιστικό και ενδιαφέρον.
Με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Δημήτρη Μαυρόπουλο αλλά και τον... Χρήστο Ζαφείρη σε ρόλο «ληστή», η μικρού μήκους «ταινία» αυτή είναι ουσιαστικά οι ευχές του «Δικέφαλου του Βορρά» για καλές γιορτές.
Όσον αφορά το... σενάριο, η βαλίτσα με το τελευταίο κομμάτι για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της ομάδας χάνεται, και όλο το τιμ κάνει φύλλο και φτερό την πόλη μέχρι που ο... κλέφτης εμφανίζεται στο γήπεδο της Τούμπας.
PAOK & Varagons Xmas Project 9: The missing piece— PAOK FC (@PAOK_FC) December 24, 2025
Η παράδοση που έγινε λατρεία! 🖤🤍
Καλά Χριστούγεννα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ 🎄#PAOKFamily #PAOK #OurWay #PAOKXmas pic.twitter.com/A1vRRGcXYo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.